Политический аналитик Артем Шрайбман покинул Белоруссию после прозвучавших в интервью задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича обвинений.

“Иронично получилось. Утром 3 июня выходит выпуск проекта “Редакция”, который завершается моими словами о том, что я не чувствую прямой угрозы и поэтому не уезжаю из Беларуси, а уже вечером я в спешке собираю вещи и выбираюсь из страны”, – написал Шрайбман в своем телеграм-канале.

Причиной бегства стала озвученная Протасевичем информация о том, что Шрайбман был членом чата Love Hata, который называют координатором протестов в Белоруссии.