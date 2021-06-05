{ 5 июня 2021 }

Артем Шрайбман покинул Белоруссию

Рубрики: [Telegram]  
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Политический аналитик Артем Шрайбман покинул Белоруссию после прозвучавших в интервью задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича обвинений.

“Иронично получилось. Утром 3 июня выходит выпуск проекта “Редакция”, который завершается моими словами о том, что я не чувствую прямой угрозы и поэтому не уезжаю из Беларуси, а уже вечером я в спешке собираю вещи и выбираюсь из страны”, – написал Шрайбман в своем телеграм-канале.

Причиной бегства стала озвученная Протасевичем информация о том, что Шрайбман был членом чата Love Hata, который называют координатором протестов в Белоруссии.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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