Деколонизация России

Российские журналисты и политологи с таким изумлённым негодованием отреагировали на статью в американском «Атлантик», насчёт «деколонизации России», которая подробно и вполне логично обосновывает необходимость и неизбежность её распада на составные части, типа Поволжья, Сибири или Заполярья, которые, оказывается, российские колонии и их освобождать надо, как будто наличие таких планов у американской элиты для них новость. Как дети, ей Б-гу! Ясно же было ещё с момента распада Советского Союза, что пример подан, урок усвоен — и Западом, и отечественной «элитой», так что если страна в разумные и приемлемые для тех же американцев и европейцев сроки сама не развалится, ей помогут. Ну, ей сейчас и начали активно помогать, притом, что предпочли бы покончить с этим ещё в 90-е годы.

Под это тогда Западом, турками и всеми остальными соседями нашей страны было построено столько российских институций на местах… И насчёт прав человека, и насчёт плюрализма и защиты религиозных свобод, и про расцвет регионов и их освобождение от бюрократических уз, налагаемых федеральным центром, сковывающим местную инициативу, и про исторические корни тех или иных народов и национальных субъектов Российской Федерации, героями которых неизбежно оказывались те, кто против Москвы и Санкт-Петербурга в давние времена сражался… Опять же, насчёт поддержки и раскрутки местных языков за счёт русского, активизацию внешних связей с дальними и ближними соседями и прочее в том же духе — это тоже оттуда же и для того же. Хотя звучит и внешне выглядит исключительно хорошо, прогрессивно и благородно.

В 90-х эта тема вовсю раскручивалась и слегка пригасла только при Путине, да и то… Статус президента в Татарстане, наряду с Россией, как таковой, существовал до самых последних времён и не до конца понятно, как там с этим сейчас. Про Якутию, Башкортостан, Чувашию, Мордовию, Удмуртию, Мари-Эл, Алтай, Чечню с Ингушетией, Осетию, Дагестан и прочие национальные автономии те же турки и безо всяких американцев пишут и говорят, как о «непризнанных государствах», имея в виду включение их в орбиту своего влияния, как уже произошло с Азербайджаном и происходит с Казахстаном и республиками Средней Азии через их участие в Организации Тюркских Государств со всеми её многочисленными и вполне дееспособными институтами. Да и на постсоветском пространстве идея раздербанить что покрупнее, типа Украины и Белоруссии, чем заняты поляки, или подмять под себя что помельче, как происходит с Молдавией у румын, вполне актуальна.

Что до собственно русских регионов — тоже не вопрос. В те же 90-е попыток подготовить их отделение что, не было? Да не просто по субъектам Федерации они делились, но и собирались в чётко выстроенные территориальные блоки. Сибирское соглашение, Алтайское соглашение, Уральская республика, Дальний Восток, как наследник ДВР времён Гражданской войны — это про что было, никто не скажет? Где-то своя письменность на основе латиницы, как в Татарстане у Шаймиева, где-то свои деньги, как у Росселя с «уральским франком»… Тут главное якорёк на будущее забросить, а там как Б-г даст. Выйдет, не выйдет — а если не вышло, так и подождать не грех. Мало ли что в будущем изменится? Ну, вот оно, будущее это, и настало. Путин не вечен и его явно пробуют на прочность. Сломают его — демонтировать страну постараются в кратчайшие сроки, добровольно и с песнями. Чего особо и не скрывает никто. Ох и резня тогда будет…