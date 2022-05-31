{ 31 мая 2022 }

Глава территориальной обороны Днепропетровска призвал минировать города Украины

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Глава территориальной обороны Днепропетровска Геннадий Корбан (название бывшего Екатеринослава по нынешним сумасбродным постмайданным временам было изменено трёхнутыми на всю голову украинскими властями на «Днепр», так что теперь он называется так же, как река, на которой стоит), призвал в преддверии близящегося наступления российских войск и сил ЛНР/ДНР минировать города Украины: Киев, Харьков, Сумы, Чернигов… Про свой собственный город он ничего не сказал, но что тамошние мосты через Днепр уже заминированы, известно. Хороший такой этот человек дал совет. Чисто конкретный. Тот самый случай, когда вполне может сработать, пускай в применении к городу, а не к любимой женщине, старинный фольклорно-литературный принцип «Так не доставайся же ты никому».

Вспоминается рассказ папы, который в Днепропетровске родился, жил там до войны, а после неё, вернувшись из эвакуации и окончив ДМЕТИ, уехал из этого города навсегда — сначала по распределению в Выксу, а после женитьбы в Москву, как он подростком уходил из города в разгар боёв, под немецкими бомбами. Вермахт уже входил в город. Беженцы, спасаясь от обстрела, прыгали с моста в реку, которая в этом месте чертовски широка, и летели вниз, в воду, в надежде переплыть Днепр и спастись на том берегу. Ветер сносил их и разбивал о быки старого, дореволюционного моста, разрушенного ещё в Гражданскую. Папе удалось миновать их, не разбиться о воду и переплыть реку: он был молод, силён, ничего и никого не боялся, да и плавал отлично. До войны его в городе считали большим хулиганом. А стал он гениальным конструктором металлургического оборудования…

С тех пор прошло несколько десятилетий и война снова пришла на Украину. Только нацисты теперь там свои, доморощенные, но от этого не легче. И то, что они готовы уничтожить собственные города, лишь бы не дать им вернуться к нормальной жизни, только подчёркивает: они ничуть не изменились. Новые обычаи в быту, новые средства связи, новые лица, а идеология старая, звериная. Так что та, прошлая Победа, которую мы отмечаем 9 мая, оказалась временной и всё приходится снова начинать сначала. По крайней мере, на Украине, а там — кто знает, где всё закончится? И тут главное — не отступать до конца, чтобы на ВСЕЙ Украине не нашлось ни одного уголка, где такие, как помянутый Корбан могли бы укрыться, отсидеться и начать всё сначала. Это и будет означать денацификацию. Всё остальное — разговоры в пользу бедных. Они не стоят даже потраченного на них времени.

Евгений Сатановский


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