Счета Чубайса

Известие о том, что силовые ведомства проверят информацию о «скрытых в европейских банках счетах Чубайса», конечно вдохновляет, но невольно заставляет задавать неудобные вопросы. Причём вопросов этих столько… Предположим, они их найдут. И что с того? Деньги всё равно в страну не вернутся — никто в мире ничего из вывезенного Чубайсом и всеми прочими нашими чиновниками, их родственниками или связанными со всеми ними бизнесменами и жуликами не отдаст. Впрочем, называть это добро — в финансах оно содержится или иных активах, неважно, можно как угодно: суть не изменится. Стыренное, свистнутое, слямзенное, стибренное — синонимы к понятию украденного в русском языке можно подбирать до бесконечности. Это как с характеристиками фиников и верблюдов в арабском, чая в китайском, сыра и вина во французском, типов снега и льда у эскимосов или состояний неба и океана у полинезийцев. С чем чаще сталкивается в повседневной жизни носитель того или иного языка, такие термины тот язык и обогащают. Проверено на сотнях и тысячах примеров.

Соответственно, искать деньги Чубайса можно хоть до морковкина заговения, но толку от этих поисков без наличия в руках у силовых ведомств самого Чубайса примерно столько же, как от розысков золота партии (или Третьего рейха), библиотеки Ивана Грозного и смысла жизни. Что до маловероятной ситуации, когда он в этих руках окажется — и что они с ним будут делать дальше? Зачитывать ему перед сном уголовный кодекс или скучные, но до крайности назидательные притчи о патриотизме и благотворности личной щедрости для получения достойного места в загробной жизни? Загонять иголки под ногти и медленно сдирать с него живого кожу, начиная с мизинцев ног до самой макушки? Пытать проверенными средневековыми методами, типа «испанского сапога» и раскалённых клещей для кастрации? Сажать на осиновый кол, предпочтительно тупой и заёршенный, чтоб дольше и прочнее сиделось? Организовывать очные ставки с бывшими заместителями, партнёрами, назначенцами и коллегами по работе? Проводить сеансы экзорцизма, пытаясь изгнать из АБЧ диавола? Так чихать он на всё это хотел!

Опять же, ДЛЯ ЧЕГО было отпускать на вольные заграничные хлеба из страны живого, здорового и вполне упитанного Чубайса только для того, чтобы начинать искать его счета?! Сам носитель информации долгое время был под рукой и попросить его этой информацией поделиться с заинтересованными организациями и ведомствами можно было столько раз… Или команды не было? А то и была, но начинать искать надлежало именно и непременно тогда, когда информант будет вне доступа к его персоне? А то мало ли, что сболтнёт… Вот уж кто про всё и про всех знает, так это Чубайс. Человек памятливый, отчаянно храбрый и в высшей мере опасный для ВСЕЙ нашей вертикали власти, со времён Горбачёва до нынешних. Чёрт его знает, чего учудить может, если его в угол зажать. Как начнёт на-гора совершенно секретные сведения, вперемешку с тайнами двора и лиц высоких и высочайших выдавать! Никому мало не покажется. Ну и напоследок, совсем уже неприличное предположение, основанное на трезвом понимании того, что шерсть государственная, конечно, важна, но личная для многих важнее, и тут не в ведомственной принадлежности дело…

Кто не понял — это Гайдай, из «Кавказской пленницы». Вольная цитата из диалога героев Этуша и Фрунзика Мкртчяна. Так вот: может, счета Чубайса не для того ищут, чтобы что-нибудь с них государству вернуть или, упаси Г-дь, раскрутить весь клубок того, что АБЧ и ВСЕ связанные с ним, стоявшие над ним или поставленные им и его людьми на их посты кадры разбарахолили. И не для того, чтобы понять, что из отечественных активов советских и постсоветских времён в чьих руках оказалось, какая этим активам выпала судьба и как с тем, что ещё работает поступить, когда и если оно работает не на страну (что, в принципе, и так понятно), и даже не на частных лиц, которые ничего против страны не делают и никаких особых проблем ей не создают (или создают, но некритические), а прямо-таки на её откровенных врагов и скрытых недругов. Может, задача много уже и проще: попытаться с тех счетов что-то самим поисковикам и их начальству состричь, коль скоро ясно, что Чубайс ныне не в фаворе и индульгенций на тему его неприкасаемости более не имеет? Тогда хоть понятно, о чём речь идёт. Толку, правда, стране с того расследования… Но это уже совсем другой вопрос.