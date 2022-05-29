Администрация Байдена одобрила поставки на Украину РСЗО

Сообщения об одобрении администрацией Байдена поставок Украине реактивных систем залпового огня вызвали резонные опасения, что они будут применены Киевом против объектов на территории России, после чего ответ будет ровно таким, какой давно обещан — и не только в отношении Украины, печалит. Вот только деваться тут некуда. Предупреждай украинцев, к чему это в итоге приведёт, не предупреждай — делать они будут всё, что им взбредёт в голову — проверено многократно. Америка получила-таки в их лице очередной хвост, который виляет собакой. Да и Европы с Японией это тоже касается — отчего украинские послы по всему миру, начиная с самого наглого из них, в Германии, так себя и ведут. Хамоватое, отмороженное на всю голову быдло, хоть местечковое, хоть слобожанское, хоть селюки — оно и есть быдло. Оно когда тебя всерьёз побаивается, с ним ещё управиться можно, а как поверит в то, что ему ни за что ничего не будет — сливай воду, туши свет. Закон природы. Называется быкование…

Соответственно, гиперзвуковой «Циркон» в Баренцевом море испытан успешно, на самой Украине современные системы вооружений, типа «Тосочки» и много каких других, работают, морпехи ВСУ и боевики «Азова» в плен сдаются тысячами, российские войска и части ЛНР/ДНР на Донбассе продвигаются вперёд — казалось бы, чего ещё хотеть? Но на душе мрачнее мрачного, поскольку понятно, что всё происходящее всерьёз и надолго. Украиной началось, но ею не закончится и уже ясно, что точно также, как американцы превратили её в расходный материал, который используют для войны с Россией, не рискуя сталкиваться с ней напрямую сами, они пожертвуют и всей Восточной Европой, начиная с Польши, и Японией с Тайванем, которые необходимы им для развязывания региональной войны с Китаем. Никакие предупреждения и намёки на Вашингтон не действуют, хоть тресни. Союзников они не жалеют, на безопасность партнёров им плевать, а будущее (или его отсутствие) никого в Соединённых Штатах не волнует. Увы.

Трезвые расчёты? Остались в прошлом. Соглашения о взаимных ограничениях в какой-либо сфере? Не действуют. Договора о безопасности? Спускаются в утиль при малейшей возможности. Любые «красные линии» пересекаются по какому угодно поводу и без него безо всяких сомнений и колебаний. Америка вышла на тропу войны, утащив за собой всю Европу и своих партнёров в индо-тихоокеанском регионе, от Австралии и Новой Зеландии до крошечной Микронезии, которая на всякий случай, вслед за Украиной, дипломатические связи с Россией показательно разорвала. Наверное, им воздастся? И поскольку яснее ясного, что выдвинутое американцам в декабре 2021-го предложение Москвы о возвращении инфраструктуры НАТО к границе 1997 года не будет ими даже рассматриваться, поймём простую истину: безопасность Евразии возможна только если американских военных объектов на её территории не останется вообще.

Вот когда их будет НОЛЬ, от Лиссабона до Манилы, тогда и можно будет и европейцам, и жителям Азии, спать более или менее спокойно. Да и то… В принципе, идеальная ситуация для всего мира сложится, если американские военные базы и другие объекты, позволяющие Соединённым Штатам вмешиваться в любые конфликты, где надо и не надо (в основном там, где не надо), провоцировать их и осложнять в свою пользу даже ситуации, которые близки к разрешению, бросая всё на произвол судьбы при первых признаках собственных серьёзных потерь, исчезнут по всей планете, за пределами территории самих Соединённых Штатов и, максимум, Пуэрто-Рико. Всё равно от них никому никакой пользы, кроме вреда, включая самих американцев. Нужно будет — их и так достанут. Что и было им продемонстрировано 11 сентября 2001 года. Причём ни России, ни Китая для этого не понадобилось. Как, впрочем, марсиан, Годзиллы, доктора Зло, рептилоидов и прочих кинематографических монстров, которых в Америке так любят…