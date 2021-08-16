Откровения Чубайса

Анатолий Борисович Чубайс рассказал стране, как он сегодня оценивает реформы 90-х, одним из главных организаторов которых был. Очень интересно. Про то, что команда «молодых нахальных экономистов», к которой он принадлежал, многого не понимала и до сих пор не понимает. Про то, что они до сих пор не провели «работу над ошибками», но рыночную экономику «всё-таки построили», ну и, разумеется, про то, что климатические изменения, на сегодня, главный вызов для нашей страны. Он же на этом направлении поле сейчас окучивает, значит, именно там и находится главный вызов. Так за 30 лет к этому вся страна привыкла… И до такой степени Анатолию Борисовичу никто уже не верит, кроме, разумеется, высшего начальства, которое его уважает, ценит, бережёт и на очередное направление вспашки финансовой целины раз за разом назначает и переназначает…

Происходит это неуклонно и последовательно, вне зависимости от достигнутых Чубайсом на прежних поприщах результатов. А может быть, напротив, благодаря им? Кто его знает, какие именно начальство результаты от него ждёт? Может, он, как раз, именно нужных и добивается. А что не понимает этого никто и незаметно это никому, так просто глупый и наивный у нас народ. Причём, чем образованнее, тем наивнее и глупее, с чем начальство по мере сил борется, в рамках способностей людей, брошенных им на это направление. Что заметно по деградации российской школы, университетского образования и науки, которые стремительно опускаются, наверное до того уровня, на котором они верха будут полностью удовлетворять. А может, опустятся и много ниже.

Что до саморазоблачительных откровений Анатолия Борисовича, не согласимся с ним. Чего реформаторы хотели, то и построили. И это была вовсе не рыночная экономика, к которой они никакого отношения не имели. Те элементы нормального рынка, которые в стране возникли, появились не благодаря, а вопреки им и их ставленникам. И в том, что не все они были задушены теми, кого они подняли со дна и превратили в то, чем они стали, тоже не Чубайса сотоварищи заслуга. Их настоящая заслуга в обрушении экономики страны, которая претерпела больший урон, чем во время Великой Отечественной войны, и её превращение в сырьевой придаток Запада. В построении даже не дикого, а дичайшего, воровского и бандитского капитализма. Тут они хорошо справились.

В том, что целые отрасли, причём стратегические, были уничтожены — их заслуга. В надувании финансовых пузырей и организации крайне сомнительных схем и пирамид. В том, какое распространение при них получило участие государства в аферах и спекуляциях самого сомнительного толка. Ну и, разумеется, в том, что огромную часть экономики подмяли под себя ОПГ, которые только вспоминают по 90-м — никуда они и до сего дня не делись. Как кого из «молодых реформаторов» ни поскреби, за ними такие уголовники на свет Б-жий появятся… Даже термин специальный для их обозначения появился: «авторитетные предприниматели». Ну и, понятно, что смогли, из самого прибыльного, под себя подмяли или ближнему кругу своему роздали. Так что, всё они правильно делали. По Чубайсу. Отлично было сработано…