{ 16 августа 2021 }

Откровения Чубайса

Рубрики: [Telegram]  [Экономика]  
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Анатолий Борисович Чубайс рассказал стране, как он сегодня оценивает реформы 90-х, одним из главных организаторов которых был. Очень интересно. Про то, что команда «молодых нахальных экономистов», к которой он принадлежал, многого не понимала и до сих пор не понимает. Про то, что они до сих пор не провели «работу над ошибками», но рыночную экономику «всё-таки построили», ну и, разумеется, про то, что климатические изменения, на сегодня, главный вызов для нашей страны. Он же на этом направлении поле сейчас окучивает, значит, именно там и находится главный вызов. Так за 30 лет к этому вся страна привыкла… И до такой степени Анатолию Борисовичу никто уже не верит, кроме, разумеется, высшего начальства, которое его уважает, ценит, бережёт и на очередное направление вспашки финансовой целины раз за разом назначает и переназначает…

Происходит это неуклонно и последовательно, вне зависимости от достигнутых Чубайсом на прежних поприщах результатов. А может быть, напротив, благодаря им? Кто его знает, какие именно начальство результаты от него ждёт? Может, он, как раз, именно нужных и добивается. А что не понимает этого никто и незаметно это никому, так просто глупый и наивный у нас народ. Причём, чем образованнее, тем наивнее и глупее, с чем начальство по мере сил борется, в рамках способностей людей, брошенных им на это направление. Что заметно по деградации российской школы, университетского образования и науки, которые стремительно опускаются, наверное до того уровня, на котором они верха будут полностью удовлетворять. А может, опустятся и много ниже.

Что до саморазоблачительных откровений Анатолия Борисовича, не согласимся с ним. Чего реформаторы хотели, то и построили. И это была вовсе не рыночная экономика, к которой они никакого отношения не имели. Те элементы нормального рынка, которые в стране возникли, появились не благодаря, а вопреки им и их ставленникам. И в том, что не все они были задушены теми, кого они подняли со дна и превратили в то, чем они стали, тоже не Чубайса сотоварищи заслуга. Их настоящая заслуга в обрушении экономики страны, которая претерпела больший урон, чем во время Великой Отечественной войны, и её превращение в сырьевой придаток Запада. В построении даже не дикого, а дичайшего, воровского и бандитского капитализма. Тут они хорошо справились.

В том, что целые отрасли, причём стратегические, были уничтожены — их заслуга. В надувании финансовых пузырей и организации крайне сомнительных схем и пирамид. В том, какое распространение при них получило участие государства в аферах и спекуляциях самого сомнительного толка. Ну и, разумеется, в том, что огромную часть экономики подмяли под себя ОПГ, которые только вспоминают по 90-м — никуда они и до сего дня не делись. Как кого из «молодых реформаторов» ни поскреби, за ними такие уголовники на свет Б-жий появятся… Даже термин специальный для их обозначения появился: «авторитетные предприниматели». Ну и, понятно, что смогли, из самого прибыльного, под себя подмяли или ближнему кругу своему роздали. Так что, всё они правильно делали. По Чубайсу. Отлично было сработано…

Евгений Сатановский


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