Очередной прогноз Анатолия Чубайса на текущие полтора-два столетия, насчёт исторической роли и величия тех более чем сомнительных технологических процессов, которые Запад и он лично проталкивают — трескуче, распиаренно и не без потерь для собственной экономики, привлекает внимание в первую очередь абсолютной отмороженностью этого нового футуролога по части перспектив создания нового мирового истеблишмента, который всем на ближайшие полтора-два века на планете будет управлять. Не будет. Китайцы будут. Кто-то из западников. Может, кто-то из турок. Что до нашей территории… Забавно было бы поглядеть на потомков нынешней российской клептократии и олигархии через 100 лет. Особенно, если иметь в виду тот круг, к которому принадлежит и который в немалой степени сформировал сам Чубайс. «Семью» или «питерских», всё равно.

Никакие рекламные заморочки, по части технологического уклада, который грядёт и провозвестником которого позиционирует себя Анатолий Борисович, не имеют никакого отношения к реальности. Точно также, как Чубайс не имеет отношения ни к чему реально технологическому. К финансам и политике имеет. Отчего экономике страны так грустно, наука её дышит на ладан, образование сдыхает на глазах, а значение и вес на международной арене скукоживаются и, кабы не редкие ностальгические прорывы в реальность, типа Крымской весны, операции ВКС в Сирии и миротворцев в Карабахе, совсем бы загнулись. И причём тут Чубайс? Что-нибудь создать у него за всю его жизнь получилось? Не разрушить. Не переделить. Не закопать и прогадить. Создать. Совершенно разные сюжеты, которые требуют совершенно противоположных качеств. Увы.

Нет, начальство Чубайса ценит и держит при власти и ресурсах. Ну, мало ли кого оно ценит. Там и похуже есть. И совсем никудышные — Чубайс, что про него ни говори, хотя бы упорен и твёрд, последователен и абсолютно логичен во всём том, что он делает. Тут придраться не к чему. Что ни проводит, проведёт обязательно. С какими последствиями и результатами для всех тех полян, которые он окучивает — другое дело. Но, надо отдать ему должное, в любую тему он вцепляется, как бульдог и раздувает до небес, ничего не стесняясь. По сути, он сейчас не более, чем коммивояжёр, который втюхивает лохам вслед за своими западными партнёрами и коллегами более, чем сомнительные фокусы, делая вид, что это что-то серьёзное. Хотя если убрать в сторону всю словесную мишуру, все подтасовки набранных под его тему квазиэкспертов из созданных им и такими, как он и накачанных деньгами пустышек, типа ВШЭ, там в сухом остатке ноль без палочки. Зеро…

Уметь надо, торговать даже не библейской чечевичной похлёбкой, а перспективами её понюхать, с таким видом, словно это всерьёз. Молодец, Анатолий Борисович. Красиво заходит, с размахом. И, главное, с каким историческим видением! Как надолго клинья подбивает! На век — полтора… Особенно насчёт истеблишмента, который будет править планетой, это у него хорошо получается. Так и видится, как такого рода прогнозы могли бы раньше давать, в минувшие эпохи. При Петре, насчёт того, как вельможи и генералы времён Отечественной войны 1812 года будут Европу строить. При Александре I про то, как промышленная революция в России большевиков к власти приведёт. Ну, а при Ленине и Сталине про Гайдара и Чубайса. Такая Кумская сивилла Анатолий Борисович, такой отечественный Мерлин-провидец, аж холодок по спине от восхищения пробегает. Но, в принципе, он ведь зачем всё это говорит? Ресурс подтянет, а потом главное, чтобы про него забыли. Как всегда. Ну, может это опять у него и проканает.