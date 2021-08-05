{ 5 августа 2021 }

Суды захватили Голливуд и не только

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Скандалы]  
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Джерард Батлер

Новый тренд, видимо, появился в Голливуде. Вдохновившись отвагой Скарлет Йоханссон, в суд подал и Джерард Батлер. По словам актера, картина «Падение Олимпа» собрала в прокате достаточно денег, чтобы щедро поделиться и с ним, но компании NI, MM и PNP намеренно скрыли прибыль, чтобы не делать этого. За патриотическое спасение на киноэкране главы США Батлер потребовал дополнительные 10 млн долларов компенсации.

Судятся, впрочем, и по эту сторону океана. Кинокомпания СТВ отказалась соглашаться на символическую компенсацию в 5 млн рублей и попыталась отсудить у «Мегафона» аж 94 млн. Причина — передача эксклюзивного контента от сервиса Start платформе «МегаФон ТВ». Проблема в том, что зубастые корпоративные юристы то ли изначально подготовили, то ли позже нашли хитрую лазейку, заставившую суд принять сторону «Мегафона» и во взыскании отказать. А августе будет рассматриваться схожий иск уже к «Ростелеком», но и там битва выглядит неравной.

Совсем другое дело, что победа грозит оказаться Пирровой. Сейчас, когда началась активная битва онлайн-сервисов не только за зрителя, а и за контент — ссориться с его производителями, а тем более обретать репутацию ушлых мошенников — очень чревато бойкотом. Ясно, что у симбиоза «Мегафона» со «Стартом» и своих контент-мощностей хватает, но за 90 млн репутацию не купишь, и кажется, здесь тот случай, когда в стратегическом смысле «Мегафону», возможно, было выгоднее поделиться.

НЕВМИНКУЛЬТ


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