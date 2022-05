Интеллектуальная импотенция

В западных СМИ настоящая истерика — такого количества материалов, демонстрирующих полную интеллектуальную импотенцию в сочетании с индоктринированностью и нежеланием принимать действительность как таковую, я не видела никогда.

Статья за статьей, вдалбливающие в головы тупой и поглощающей любую новостную информацию, не задаваясь вопросами, местной публике, что Россия — исчадие ада, Путин — воплощение Люцифера, российские военные — сплошь военные преступники, российский народ — зазомбированная масса ордынцев…

Вчера, в частности, появилась статья в Гардиан, что тридцать ученых (ученых со слов британского журналиста), занимающихся вопросами геноцида, готовят документ о проведении русскими геноцида украинского народа. В качестве доказательств осуществляемого русскими геноцида украинцев приводятся следующие доводы — русские отрицают отдельную украинскую идентичность, приравнивая ее к проявлениям нацизма, русские вывозят украинских детей насильственно на территорию России с целью последующей ассимиляции, русские уничтожают украинский язык и ведут агрессивные действия против «защищенного меньшинства», коими являются украинцы, русские разрушают гражданскую инфраструктуру (больницы, школы, детсады), музеи и бибилиотеки…

Особенно доставляет термин «защищаемое меньшинство» по отношению к кастрюлям…

Эти бл*ди восемь лет не видели угнетения защищенного меньшинства, только русскоязычного, на территории 404, уничтожения русской культуры, русского образования, русской церкви, бомбежек русскоязычных городов, грабежа и насилия в адрес жителей Донбасса, зато сейчас прозрели… и взвыли…

На сцену также выкатили старого паяца с трясущейся головой, изображающего из себя президента США, который заявил, что Россия «планомерно и целенаправленно уничтожает украинскую культуру» (Not only is he trying to take over Ukraine, he’s literally trying to wipe out the culture and identity of the Ukrainian people. Attacking schools, nurseries, hospitals, museums, with no other purpose than to eliminate a culture)… Это будет добавлено к обвинению в геноциде, по ходу дела…

Тем временем, британских журналистов и британских же ученых-историков (есть у нас и такие, помимо тех, кто является предметом шуток в интернете) очень беспокоит тот факт, что Россия и республики Донбасса планируют провести открытые судебные процессы над «военнопленными с Азовстали, да и вообще» по типу Нюрнбергского процесса. Тем самым, согласно британским ученым и журналистам, Россия пытается перехватить повестку и оправдать свое ничем не оправдываемое вторжение на демократическую либеральную Украину…

И не только это беспокоит британских журналистов… Их очень беспокоит тот факт, что запрещая российскую культуру и отказывая российским спортсменам и оппозиционно настроенным общественным деятелям в праве осуществлять свою деятельность за границей, лишая их возможности въезда на Запад и принятия участия в соревнованиях и конкурсах, а также возможности гастролировать на Западе, Запад тем самым играет на руку Путину. А зря, пишет Саймон Дженкинс, когда-то мной уважаемый журналист, сейчас превратившийся в рупор британского эстаблишмента, надо наоборот их привечать и давать им возможность «бежать на свободу из тоталитаризма, открывая им возможности, как это делали во время СССР и холодной войны»…

В общем и целом, на фоне происходящих на Донбассе военных событий, общий тон статей и репортажей в западной прессе становится все более визгливым и истеричным…

Очень сильно запахло жареным… где-то даже подгорелым… И хотя до полной победы еще далеко, ее первые признаки не могли не остаться незамеченными западными пропагандистами…