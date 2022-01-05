Первое в новом году заявление Анатолия Чубайса

Первое в новом году историческое (других у него не бывает) заявление Анатолия Борисовича Чубайса — естественно, про то, как важен для современной России глобальный энергопереход, как он ему напоминает информационную революцию и что будет, если мы его упустим и не помчимся “задрав штаны… за комсомолом”, как в своё время поэтически советовал классик. Ну и, понятно, обязательные ссылки на Гейтса и Путина, который же про углеродную нейтральность России к 2060 году сказал? Сказал. А Анатолий Борисович свято чтит главное бюрократическое правило, обязательное для всех чиновников нашей государственной формации, вне зависимости от того, империя это, СССР или Российская Федерация: ссылайся по любому поводу на первое лицо и лишь только после этого крути свои шахер-махеры. Тогда тебе опосля скидка выйдет.

Ну, Чубайс царедворец опытный, хотя ждать до 2060 года он точно не будет. Глобально мыслит мужик. Лично храбр и упырист на редкость, чтоб не сказать — отморожен на всю голову. Ближнее окружение своё вовсю продвигает и за свои цели сражается, аки лев рыкающий. Правда, когда он лес рубит, там в итоге и брёвен-то не остаётся, одна щепа, да список Forbes российский сильно удлиняется, но такая уж в 90-е настала эпоха, что новые большевики в фавор вышли и до сих пор ещё поверху в нашей проруби плавают, как им, с учётом того, из какой субстанции они сделаны, и положено. Одно им мешает: память у народа пока ещё есть, так что чем бы они ни призвали заниматься, от этого все нормальные люди шарахаться будут. А тут не приватизация, не энергореформа и не нанотехнологии. Тут афера покруче будет, мирового масштаба.

В принципе, понятно, что до 2060 года ни Чубайс не доживет, ни Путин, ни Гейтс. Одна Грета Тунберг дотянет. Злая будет, пожилая и явно несчастливая женщина, разве что на ней четвёртым браком Чубайс женится и ей состояние своё оставит, чтобы она до последнего своего дня могла за энергопереход бороться. Может, к тому времени от этой жульнической идеи ещё не откажутся. А может какая другая мысль светлые, хотя и на редкость дурные головы мировой элиты посетит. Если, конечно, не вымерзнет она до того и не перережут её добрые люди, сильно уставшие от того, что их за идиотов держат. Самому Чубайсу это, понятно, не грозит — он в ста щёлоках мыт и из любых ситуаций может выкрутиться. Опять же, везёт ему немеряно, что те, кто на него вели открытую охоту, типа Квачкова, до того сами были омерзительны, что даже хуже Чубайса смотрелись. Ну и, понятно, не могли не провалиться…

Что во всём этом успокаивает, так это то, что слишком прозрачна идея столь широко рекламируемого Анатолием Борисовичем глобального энергоперехода и уши её авторов из неё торчат больно уж явно. Прикончить промышленность и обнулить экономику России, Индии, Китая, Ирана и много кого ещё, конечно в интересах западных соратников Анатолия Борисовича Чубайса (а ничего другого за этим не было и нет), только тем, кто в этих странах рулит, оно зачем? Да и ему самому сотоварищи снова взять под контроль Россию, как было в 90-е, и добить её окончательно, вряд ли удастся. Так что отдадим должное его упорству и вере в себя и сделаем всё для того, чтобы идеи Чубайса НЕ БЫЛИ воплощены в жизнь. Упорству храбрых поём мы песню. Хорошо бы, чтобы это был реквием. Давно пора!