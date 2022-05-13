{ 13 мая 2022 }

ЕС не оставляют попыток «отвязаться» от России

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Несмотря на страстное желание евробюрократов отказаться от российских нефти и газа, все их потуги доселе разбивались о непоколебимую скалу экономической целесообразности — углеводороды из России дешевле аналогов. И отказаться от них значило бы обречь свою экономику на падение конкурентоспособности, а население — на рост цен. Однако в ЕС не оставляют попыток «отвязаться» от России и пытаются подкупить страны, выступающие против эмбарго на российские энергоресурсы.

Так, ЕС изучает возможность дать Венгрии, выступающей против нефтяного эмбарго, допфинансирование в рамках новой европейской энергостратегии. Кроме того, Запад пытается поощрить любителей выстрелить себе в ногу, типа Болгарии. Страна изначально выступала против запрета российских энергоресурсов, но затем неожиданно отказалась покупать газ за рубли, несмотря на то, что поставки «Газпрома» составляли 3/4 всего потребления страны. Сейчас становится понятно почему: после встречи премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис было заявлено, что страна получит СПГ по цене ниже, чем поставки «Газпрома». Это, разумеется, чистой воды манипуляция и «первая доза — бесплатно», ведь СПГ, в силу технологических сложностей производства и дороговизны фрахта газовозов, по определению дороже трубопроводного.

У нас есть серьезные сомнения в том, что ЕС удастся подкупить всех «бунтовщиков», ведь одно дело, на первое время, компенсировать разницу цен энергоресурсов аграрной Болгарии. И совсем другое — разорвать полностью логистические цепочки и физически доставить нефть индустриально развитой Венгрии. О результатах подобной работы, впрочем, мы скоро узнаем — 16 мая в ЕС состоится обсуждение нового пакета антироссийских санкций.

Мейстер


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