{ 13 мая 2022 }

В Риме вышли на площадь против отмены русской культуры

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

С разных сторон заходят защитники культуры. Четко по еще не запрещенному Шукшину. После протеста культурных элит, пишущих коллективные письма, настала очередь народа и гражданских активистов. В Риме на митинг собрались люди, настаивающие на принадлежности национальных культур всему миру.

Правда, как сторонники вдумчивых взглядов мы должны заметить, что это, мягко говоря, не общенародный гнев итальянского народа, огорченного отменой Достоевского в Милане и Чайковского в Неаполе. Это скромный митинг, четко организованный конкретными людьми из ассоциации «Друзья великой России», которая уже почти десять лет занимается укреплением связей между Россией и Италией.

Переоценивать событие с участием нескольких десятков человек не стоит. А вот уважение им выразить — безусловно. Европы из туристических прогулок нулевых давно уже нет, ЕС превращается в тоталитарную секту, строго непримиримую с любым инакомыслием, а потому протестующая в Риме центурия, высказывающаяся против дискриминации России, с каждым месяцем будет все более достойна своих знаменитых предков из Спарты.

Шутка. Просто подумали, как забавно будет, если все-таки и у нас отменят европейскую культуру. А то в британские мифы про Камелот восторженно верим, великую педагогическую мудрость спартиатов (столь великую, что Спарта теперь центр мира… ой!) знаем лучше, чем собственные былины, да и мушкетерами побеждаем гардемаринов на раз-два. В общем, если ассоциацию ДВР в Италии совсем прижмут — можно их и сюда звать: бороться с дискриминацией нашей культуры непосредственно здесь.

НЕВМИНКУЛЬТ


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