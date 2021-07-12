Отношения России с Венгрией и Венгрии с Евросоюзом демонстрируют, как развиваются события в экономике и внешней политике, если руководство страны включает головы и следует как её непосредственным интересам, так и тому, чего от него хотят избиратели. Причём особенно забавно, что происходит это именно с Венгрией, которая обе мировые войны воевала против России и в 1956 году отметилась таким восстанием, которое и там, и у нас до сих пор вспоминают. Карьера Юрия Андропова, кстати, именно после его подавления пошла в гору. Благо, Янош Кадар, который с его подачи возглавил “самый весёлый барак социалистического лагеря”, оказался на редкость толковым руководителем страны. До сих пор его там народ добром вспоминает.

Итак: из последних новостей. Венгрия будет производить российскую вакцину против коронавируса, причём не только для себя, но и на экспорт. Благо, треть государств мира её признала и некоторые из них этой вакциной, наряду с западными и китайской, успешно пользуются, как делает та же Аргентина. Венгрия отстроила для своего пользования продолжение “Турецкого потока”, так что сможет больше не зависеть от поставок российского газа через Украину, открыто дискриминирующую венгров, живущих в Закарпатье. Венгрия приняла решение о том, что “Росатом” построит пятый и шестой блоки АЭС “Пакш”, возведённой ещё при СССР. Да и закон против пропаганды ЛГБТ у мадьяр ничем от российского не отличается, что Европу особенно напрягло.

Получается забавно. У Венгрии в итоге будет полностью “Зелёная энергетика”, но это никого в Брюсселе не радует. Так что кредитов от Евросоюза страна на это не получит, зато получит их от России. Логично: АЭС достроят наши, они готовы поддержать это финансами. На что готовы европейцы, не слишком понятно: пока они ограничиваются угрозами. С мадьярами это, впрочем, не очень проходит. Да и чужие команды они либо не выполняют, либо делают это с таким трудом, что их и пытаться отдавать не стоит. Отчего у них и с попытками Брюсселя заставить их принимать на своей территории мигрантов из Африки и с Ближнего Востока затык (вместе со всеми соседями по Восточной Европе и Австрией), и насчёт европейских ценностей своё мнение… Благо, “Икарус” и “Чепельский металлургический” им европейцы убили, это им будут долго вспоминать.

Лиха беда начало. Оно, конечно, именно, что не более, чем начало, однако, с точки зрения отношений с Москвой, венгры ведут себя куда прагматичнее, чем те же чехи или поляки. О прибалтах, украинцах и молдаванах с грузинами, и не говорим. С другой стороны – есть пример немцев и турок, которые с нами по массе направлений не соглашаются, а по некоторым конкурируют, но там, где это возможно, сотрудничают ради собственной выгоды. Интересно, как на отношениях других стран Европы с Россией скажется весь тот бардак, который наблюдается в Брюсселе и Вашингтоне. Особого оптимизма ситуация там не внушает, тем более, что и европейцы между собой, и демократы с республиканцами в Штатах грызутся насмерть. Но хоть какая-то толика позитива…