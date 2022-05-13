Косово подало заявку на вступление в Совет Европы

Когда выйдет этот номер, в Страсбурге уже состоится официальная церемония приема Российской Федерации в Совет Европы. Каковы условия приема в столь почетное сообщество? Об этом размышляет член российской делегации в ПАСЕ, депутат Государственной Думы Сергей Глотов. ЗАЧЕМ РОССИЯ [Читать...]

Хочу ошибиться, но мое израненное сердце подсказывает, что единственным реальным итогом всех этих заморочек с выборами в Координационный Совет станет право пяти-шести поднадоевших всем перцев на вопрос “А ты чего вылезаешь постоянно на сцену?”, гордо отвечать: “Меня страна [Читать...]

В нынешнем году Президентский Совет Открытого Российского кинофестиваля претерпел некоторые изменения. Из него вышел председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Сергей Соловьев, ставший президентом XIX Московского Международного кинофестиваля. Однако на смену ему пришли знаменитый композитор Микаэл Таривердиев, а также [Читать...]

В принципе, американцам и не надо пропихивать вступление Украины или Грузии в НАТО для того, чтобы обустроить там военные базы, хоть с ракетами, хоть нет. Достаточно, чтобы эти страны присоединились к Шушинскому соглашению Турции и Азербайджана или хотя [Читать...]

Okko купил эксклюзивные права на матчи футбольных сборных Европы до 2028 года. Кроме матчей финальных стадий чемпионатов Европы и мира — только отборочные турниры и Лига Наций. В этой новости ничего необычного нет. Кроме трёх моментов. Первый — [Читать...]