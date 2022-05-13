{ 13 мая 2022 }

Косово подало заявку на вступление в Совет Европы

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Самопровозглашенное Косово подало заявку на вступление в Совет Европы (СЕ). В Белграде встревожены: по заключенным с Западом соглашениям, Косово обязалось не просить о членстве в международных организациях, а Сербия прекращала убеждать государства, ранее признавшие независимость региона, изменить свое решение. 

Реален ли сценарий вступления Косово в СЕ? В принципе, да. Решение о членстве принимает Совет министров СЕ 2/3 голосов, обеспечить которые будет нетрудно. И Сербии, увы, вряд ли найдется, что этому противопоставить. Однако какой в этом смысл? Возможно, Запад хочет воспользоваться кризисом на Востоке Европы, чтобы формализировать начинания по международной легитимизации своего миньона в центре Балкан. А заодно и наказать не слишком покорную Сербию, подающую пример фрондерства в регионе, который Запад считает своей зоной влияния. Однако этот шаг вряд ли можно назвать продуманным. Ведь именно с Косово началось крушение европейского статуса-кво и принципа незыблемости национальных границ. Поднятие этой темы в СМИ подрывает старательно создаваемый Западом образ России как разрушителя международного права, напоминая европейцам и миру, кто реально стоял у истоков этого процесса.

Мейстер


Похожие посты:


  1. СОВЕТ ЕВРОПЫ И РОССИЯ: ПОМОЛВКА СОСТОЯЛАСЬ

    2. СОВЕТ ЕВРОПЫ И РОССИЯ: ПОМОЛВКА СОСТОЯЛАСЬ

    Когда выйдет этот номер, в Страсбурге уже состоится официальная церемония приема Российской Федерации в Совет Европы. Каковы условия приема в столь почетное сообщество? Об этом размышляет член российской делегации в ПАСЕ, депутат Государственной Думы Сергей Глотов. ЗАЧЕМ РОССИЯ [Читать...]


  2. Координационный Совет

    3. Координационный Совет

    Хочу ошибиться, но мое израненное сердце подсказывает, что единственным реальным итогом всех этих заморочек с выборами в Координационный Совет станет право пяти-шести поднадоевших всем перцев на вопрос “А ты чего вылезаешь постоянно на сцену?”, гордо отвечать: “Меня страна [Читать...]


  3. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ОРК

    4. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ОРК

    В нынешнем году Президентский Совет Открытого Российского кинофестиваля претерпел некоторые изменения. Из него вышел председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Сергей Соловьев, ставший президентом XIX Московского Международного кинофестиваля. Однако на смену ему пришли знаменитый композитор Микаэл Таривердиев, а также [Читать...]


  4. Вступление Украины или Грузии в НАТО

    5. Вступление Украины или Грузии в НАТО

    В принципе, американцам и не надо пропихивать вступление Украины или Грузии в НАТО для того, чтобы обустроить там военные базы, хоть с ракетами, хоть нет. Достаточно, чтобы эти страны присоединились к Шушинскому соглашению Турции и Азербайджана или хотя [Читать...]


  5. Okko купил эксклюзивные права на матчи футбольных сборных Европы до 2028 года

    6. Okko купил эксклюзивные права на матчи футбольных сборных Европы до 2028 года

    Okko купил эксклюзивные права на матчи футбольных сборных Европы до 2028 года. Кроме матчей финальных стадий чемпионатов Европы и мира — только отборочные турниры и Лига Наций. В этой новости ничего необычного нет. Кроме трёх моментов. Первый — [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»