Самопровозглашенное Косово подало заявку на вступление в Совет Европы (СЕ). В Белграде встревожены: по заключенным с Западом соглашениям, Косово обязалось не просить о членстве в международных организациях, а Сербия прекращала убеждать государства, ранее признавшие независимость региона, изменить свое решение.
Реален ли сценарий вступления Косово в СЕ? В принципе, да. Решение о членстве принимает Совет министров СЕ 2/3 голосов, обеспечить которые будет нетрудно. И Сербии, увы, вряд ли найдется, что этому противопоставить. Однако какой в этом смысл? Возможно, Запад хочет воспользоваться кризисом на Востоке Европы, чтобы формализировать начинания по международной легитимизации своего миньона в центре Балкан. А заодно и наказать не слишком покорную Сербию, подающую пример фрондерства в регионе, который Запад считает своей зоной влияния. Однако этот шаг вряд ли можно назвать продуманным. Ведь именно с Косово началось крушение европейского статуса-кво и принципа незыблемости национальных границ. Поднятие этой темы в СМИ подрывает старательно создаваемый Западом образ России как разрушителя международного права, напоминая европейцам и миру, кто реально стоял у истоков этого процесса.