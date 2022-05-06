Кактус — страшная штука

Особенно для ёжиков. Если раз попробуют — их уже не остановить. Будут давиться, колоться, плакать — но не остановятся. Тут надо либо кактус отбирать, либо звать бригаду врачей. Потому что и непоправимое может случиться

Особенно, если ёжики — европейские. А в качестве кактуса — санкции против России. Этот кактус едят они уже очень давно, но надо признать, что и сам кактус тут достаточно коварен. Поначалу у него были не иголочки, а вроде бы пушок. Да, тоже чуть покалывал и был неприятен на вкус, но терпеть было можно, ничего. Но пушок со временем твердел и в итоге превратился в те самые иголки, которые глубоко, до крови и могут повредить даже внутренние органы.

Новый кактус — шестой санкционный пакет. Тут колючки ещё острее, чем у предыдущего. Настолько, что некоторые страны, или благоразумные, как Венгрия, или же просто немного дружащие с калькулятором, как Словакия, или Чехия, жрать этот кактус наотрез отказываются. Потому что в нём — буквально термоядерная мера — эмбарго на поставки российской нефти. А некоторые страны в ЕС зависят от этой нефти почти что на сто процентов. И это эмбарго может обернуться моментальным коллапсом для экономики. Коллапсом, преодолеть который будет очень трудно…

Голос Мордора