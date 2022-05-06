Ургант нашёл себе место в этой жизни

Радует, что Иван Ургант опять нашёл себе место в этой жизни. По крайней мере, его гастроли в ФРГ, намеченные на лето, об этом явно свидетельствуют. Правильный выбор для творческого человека его калибра. На Первом канале его юмор пока никому не нужен и неизвестно, когда ещё понадобится и понадобится ли вообще, а кушать хочется и команду прикармливать надо. Не на Донбасс же ему отправляться и не по госпиталям ездить, где раненые лежат. Этим пускай патриотическая общественность занимается. Соловьёв там и прочие, не до такой степени свободные от понятий чести, совести и родины люди. Что до него — Урганта, он патриот совсем другого разлива и замеса. И что этот патриотизм никому, кроме него и его приятелей из числа гламурной околовластной тусовки незаметен — это не его проблема. И не их. Зато они богаты и не скованы шорами узких провинциальных понятий. Одно слово, аристократы.

Для людей этого круга и этого слоя помойки (прослойки, накипи, отстоя — нужное подчеркнуть), которая в нашем обществе сходит за творческую интеллигенцию и любит себя называть «элитой», вопрос о том, этично ли устраивать гастрольный чёс по вражеским тылам в разгар военных действий, в которых страна, куда Ургант едет выступать, шлёт горы вооружения, военной техники и боеприпасов для войны против российской армии, не стоит. Он истинный интернационалист. Ему совершенно всё равно, кто ему платит. Были бы гонорары солидными, да райдер правильный. Отели, транспорт, кормёжка… Не про это ли была библейская история насчёт 30 сребреников? Иуда, помнится, на ней в историю вошёл. Правда не совсем так, как люди это обычно предпочитают делать, но ведь вошёл же! Тоже оказался своего рода шоумен. Как Ургант, только древний. А так — очень похоже.

Наши будут драться с нацистами на Украине, в вооружении и снаряжении которых Германия сыграла далеко не последнюю роль. А Ургант будет по ней гастролировать, деньги зарабатывать и наслаждаться европейской цивилизацией. Пиво, сосиски, айсбайн… Что ещё нужно творческому человеку прогрессивной политической ориентации, когда его страна воюет? Германия будет нас санкциями придушивать, сама от них страдая, но ради того, чтобы от России наконец-то ничего не осталось, разоряя собственную экономику и собственных граждан, а Ургант будет играть на её подмостках своё чёртово шоу. Шутить, веселиться, каламбурить, веселить почтеннейшую публику… Дал бы ему хотя бы там, в Германии, кто-нибудь в морду? Не за дело, так хотя бы за то, что он для немцев чистейший руссише швайн? А он бы потом это обыграл и изящно отшутился. Ургант это умеет…