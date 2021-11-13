{ 13 ноября 2021 }

Вот что выручает в этой жизни

Рубрики: [Telegram]  

Вот что, конечно, выручает в этой жизни, так это чувство юмора. Как говорил когда-то первый шеф автора, в трубопрокатном отделе института «ГИПРОМЕЗ», Михаил Яковлевич Гальперин: “Жизнь такая штука, что если к ней относиться без юмора — из неё живьём не выбраться”. И был он прав! Тем более, что сейчас каждая собака норовит тебя вывести из равновесия и потратить твои последние нервы на то, что она (собака) тебе на уши в качестве очередной лапши вешает. И ведь какой красивый и неожиданный образ ненароком вышел: собака, вешающая тебе на уши лапшу! Невольно Джим Керри вспоминается с его джек-рассел-терьером или Джек Николсон с маленьким лохматым грифоном, похожим на нечёсанного чертёнка. Кстати — отличные комедии были! И как в них сыграли эти собакены!

Нет, в самом деле. Только расслабишься после работы, сядешь под пиво с рыбкой посмотреть что-нибудь лёгкое, ненапряжное, может, даже, спортивное — тебя Попова, Голикова, Малышева или Малахов по мозгам, шар-рах! Про бляшки холестериновые, про лишний вес, про коронавирус и про про лечение народными средствами. Мочу там надо пить, песни петь, бегая по экрану в костюме мошонки… А у тебя в стакане пиво, на которое невольно начинаешь смотреть с подозрением и даже принюхиваешься: жёлтое, пенится… Мало ли, что туда могли враги подмешать? Или никого не трогаешь, идёшь своей дорогой, и тут Грета Тунберг со злой перекошенной мордой лица. Или Чубайс с рассказами про энергопереход, Греф, хоронящий образование, Кудрин про экономику, Силуанов насчёт пенсий…

Для того, чтобы всё это вынести, не свихнувшись, надо везде уличные тиры пооткрывать. С портретами политиков, общественников (активисты тоже очень достали), чиновников и до кучи — журналистов, певцов, рэперов, блогеров и звёзд интернета в качестве мишеней. И наших. И иностранных. Зашёл, отвёл душу на пару обойм, глядишь — полегчало. А после короткого периода времени подвести итог: кто победил и выдать рейтинг зрительских симпатий. К примеру, кого из президентов США народ наш любит больше и по кому пристреливается метче и чаще? Ну, или не США… И распечатать результаты этого соревнования в средствах массовой информации. Успех акции гарантирован! Правда, её героев это вряд ли обрадует, но тут уж, как есть. Заодно и проверим, что такое настоящая популярность…

Опять же, новости так достают! Насчёт войны, которая всё время на носу, задолбали вконец до такой степени, что уже хочется, чтобы она с кем-нибудь началась. Бесконечные санкции и наш ответ на санкции. Обвинения не пойми в чём и опровержения этих обвинений. Ну, займите уже эту Украину и перестаньте всем морочить головы с тем, какие у неё начальники плохие и как они свой народ мучают. Избавьте его от мучений, согласно рецепту Михаила Михайловича Жванецкого: «дать по голове и отыграть своё». И не нужно собирать год за годом в этих осточертевших всем студиях у тумбочек и барьеров одних и тех же людей, которые будут говорить одни и те же вещи, скучно ругаясь друг с другом одними и теми же словами. Причём у ведущих в основном до боли похожие друг на друга недовольные лица, словно их пучит от самих себя.

Жить надо легко и со вкусом, наслаждаясь каждым днём именно потому, что каждый из них может стать последним. Да, действительно может. Но зачем же заранее портить себе жизнь, превращая её в непрерывное ожидание чего-то плохого? Если оно всё равно случится, чего заранее мучиться? Мы все умрём и это известно на 100%. За всю историю человечества пару исключений, и то, неподтверждённых наукой. Осирис, Христос… Обычному человеку об этом даже мечтать не приходится. Что теперь, на этом основании пойти, повеситься, что ли, не выдержав ожидания грядущего? Смысл этого в чём будет?! Или как в анекдоте: «Назло бабушке пойду, уши отморожу»… Суета это всё и блажь. Суета сует и всяческая суета. Есть в этом мире масса того, ради чего стоит жить, и всё равно свой срок отпущен каждому. Ну, и нечего заморачиваться заранее. Не стоит оно того…

Евгений Сатановский


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