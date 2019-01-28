{ 28 января 2019 }

«Вечерний Ургант» начнет новый год с Ириной Шейк и Алисой Фрейндлих

Рубрики: [Анонсы]  [ТВ]  

Вечерний Ургант

Программа «Вечерний Ургант» возвращается в эфир после новогодних каникул 28 января 2019 года. Съемки ближайших выпусков, как сообщается на страничке проекта в фейсбуке, состоятся с 28 по 31 января. В понедельник в студии Первого канала появится Билли Новик, во вторник гостями Ивана Урганта станут Олег Меньшиков, Павел Трубинер и дуэт Manizha и Анны Чиповской, в среду состоятся съемки программы с участием Алисы Фрейндлих и Андрея Могучего и SunSay, а 31-го — Димы Билана.

Первые съёмки «Вечернего Урганта» в новом году прошли 26 января, и это исключение было сделано для специальной гостьи — супермодели Ирины Шейк.

Эфир с понедельника по пятницу в 23.30.

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