«Вечерний Ургант» начнет новый год с Ириной Шейк и Алисой Фрейндлих

Программа «Вечерний Ургант» возвращается в эфир после новогодних каникул 28 января 2019 года. Съемки ближайших выпусков, как сообщается на страничке проекта в фейсбуке, состоятся с 28 по 31 января. В понедельник в студии Первого канала появится Билли Новик, во вторник гостями Ивана Урганта станут Олег Меньшиков, Павел Трубинер и дуэт Manizha и Анны Чиповской, в среду состоятся съемки программы с участием Алисы Фрейндлих и Андрея Могучего и SunSay, а 31-го — Димы Билана.

Первые съёмки «Вечернего Урганта» в новом году прошли 26 января, и это исключение было сделано для специальной гостьи — супермодели Ирины Шейк.

Эфир с понедельника по пятницу в 23.30.