Японцы сообщили о предполагаемом вторжении России на остров Хоккайдо и даже любезно указали, на каком именно рубеже Силы самообороны Японии намерены наши войска сдерживать. При взгляде на карту, однако, возникают вопросы. Во-первых, в отличие от Украины, Япония совсем не часть нашей родины, населённая нашими людьми. Так что, если уж придётся там воевать, то воевать, как сейчас, «в белых перчатках» никто из наших не будет. По крайней мере, на это хотелось бы надеяться. Во-вторых, в конце Великой Отечественной нам Пентагон в качестве будущей оккупационной зоны ВЕСЬ остров Хоккайдо предлагал и пять северных префектур острова Хонсю. Это уже потом Госдепартамент с темы спрыгнул. Так что наше — отдай! Ну и…

Если это у японцев такая информационная подготовка к тому, чтобы они с нами за Курилы сцепились, так зря. Совершенно зря. Не до них. И не до того, что будет, если что-то с их стороны будет не то и как мы себя почувствуем, когда против нас введут очередные санкции (кто именно, уже даже и неважно), и осудят. Нас и так все или почти все осудили. И свои (точнее те, кого считали своими и они ими казались, а оказались совсем не своими), и чужие, и посторонние, и те, кто вообще никогда ничего про Россию не слышал и про Украину не слышал, и даже не представляет, что это и с какой стороны от Северного Полюса она находится. Но раз кого-то американцы осудили, всем непременно надо в это свою лепту внести и свои пять копеек в осуждение, санкции и прочую хренотень вбросить. Ну, они их и вбрасывают…

Скажем, категорический запрет соответствующей международной ассоциации на проведений в России гей-парадов и любых мероприятий трансгендеров, цисгендеров, интергендеров (это кто такие?!), асексуалов (то же самое — кто это?!!) и прочей разветвлённой сети международного извращенческого и сексуально сдвинутого сообщества, понять и объяснить можно. Действительно, не надо их в России проводить. Могут быть жертвы, а нам это надо? Запрет на голосование россиян на Евровидении бьёт уже больнее, прямо в самую точку. Хотя в Турине всё равно Украина победит, даже если никого туда не пришлёт. Можно на что угодно спорить. Но санкции против Патриарха Кирилла-то за что?! Или он теперь еретик просто потому, что в России живёт и по-русски говорит?

Страшное это дело, массовый идиотизм, переходящий в истерию мирового масштаба. И если уж мы, по мнению японцев, собрались зачем-то у них остров Хоккайдо отбирать, так чего мелочиться! Что, в мире бывших наших или почти наших территорий мало? На месте американцев стоило бы напрячься насчёт не только и не столько Аляски, сколько Калифорнии и, кстати, Гавайев. Смех — смехом, но там во времена наполеоновских войн наши колонии и форты были. А Европа?! Одних только наследственных территорий, которые принадлежали российским императорам, там столько… Не говоря уже о Польше, Финляндии, Прибалтике и прочих Балканах. И, если говорить о вечно нами недовольной Великобритании, НЕ Балканах.

Зря, что ли Польша у нас под боком маневры проводит, финны к нашей границе танки подтаскивают, а Румыния шурудит вокруг Молдавии и Приднестровья не по делу? Явно все очень хотят огрести. Зачем? А, исходя из Байдена, потому, что настало время очередной великой схватки сил демократии и добра (Соединённые Штаты со всеми своими орками, назгулами и пещерными троллями) с силами авторитаризма и, непременно, вселенского зла (Путин с Россией и Си с Китаем). Так что, время перечитать «Властелина колец» и приготовиться ко встрече с ордами сил добра, демократии и нацизма. Жаль, Ленни Рифеншталь не дожила. Такую картину могла бы снять! Самая её тема. Да и масштабы происходящего подходящие…