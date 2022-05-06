Азовский обмен

Боевики батальона «Азов» — этого украинского варианта СС, засевшие на мариупольской «Азовстали», потребовали в обмен на удерживаемых ими там в качестве живого щита мирных украинских граждан выдать им медикаменты и продукты — ПО ВЕСУ. Что называется, тонну на тонну. Абсолютная копия действий в Сирии террористов «Исламского государства» и других радикальных группировок. Такое впечатление, что учителя у них с «Азовом» были одни и те же. А может быть и не только впечатление. Повторим для непонятливых: похоже, что сирийских исламистов и украинских неонацистов бандеровского разлива готовили по одним и тем же шаблонам, одни и те же люди. И понятно, из каких они были стран и ведомств.

Интересно, кто-нибудь на Западе такого рода напрашивающуюся сама собой аналогию проведёт? Да и вообще, упомянет о происходящем на Украине? О том, как бандиты и палачи из самой известной украинской карательной структуры, взятые за горло, окружённые и загнанные в угол, пытаясь дождаться американской или европейской военной помощи, в которую они свято верят, взятых ими на мушку гражданских людей на еду поменять пытались? Спасибо ещё, что напрямую их на мясо пока не пустили. С этого зверья станется. Хотя… Какой Запад, какое упоминание о том, что представляет собой «Азов», который уже кто только выручить не пытается! То Генеральный Секретарь ООН нашему начальству насчёт помянутой ситуации мозги пудрил, то Папа Римский адвокатировать этих убийц перед Путиным собрался…

Последнее, говорят, из-за того, что жёны их в Италии устроили вселенский «плач Ярославны» таких масштабов, что только для того, чтоб от него отстали, Папа поедет куда и к кому угодно. Интересный вопрос, зачем это Путину, но тут как в анекдоте про сватовство Сары и Ротшильда, которое взялся организовывать местечковый пройдоха. И он-таки полдела сделал почти мгновенно: согласовал вопрос с Сарой. Осталось сделать сущий пустяк: уговорить Ротшильда… Но пока что, ситуация более, чем грустная. По сравнению с нынешним Мариуполем и «Азовом» сирийский Алеппо с его исламистами — детский лепет. А ведь мы на Украине ещё и местное население, как только можем, бережём. Наши же в недалёком прошлом люди! И это пока «Азов» ими торговать пытается…