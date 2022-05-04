{ 4 мая 2022 }

США заявили, что происходящее на Украине НЕ является войной между Россией и США

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Представитель Соединённых Штатов в ООН на пресс-конференции заявила, что происходящее на Украине НЕ является войной между Россией и США. Чертовски интересно! Сама-то она в это верит или, как и положено американскому государственному чиновнику высокого уровня, ваньку валяет, дурью мается и девочкой-припевочкой прикидывается? Такое впечатление, что их там этому учат с грудничкового возраста. Очень уж убедительно тётенька врёт, прямо-таки, как дышет и пишет. С другой стороны, американский президент (кто не в курсе — его зовут Джозеф Байден, стоит запомнить для истории), заявил, выступая перед представителями американского ВПК, что отправляя оружие на Украину они оберегают (!) Америку от Третьей Мировой войны.

Потрясающее заявление. Не только из-за его редкой глупости, но и из-за той незамутнённой ничем, ни тенью лишней мысли, ни проблеском и без того редкой для Байдена искренности, самоуверенности с которой оно сделано. Нет НИЧЕГО, что приближало бы Америку к Третьей Мировой войне больше, чем курс, взятый на вооружение действующей американской администрацией в отношении Украины. Причём это касается именно непосредственного столкновения Соединённых Штатов с Россией. С Китаем у них война ещё впереди, там в роли Украины будет выступать Тайвань. И то, что Америкой на Украине ведётся против России «война по доверенности», гибнуть в которой предоставляется право солдатам и офицерам ВСУ и нацбатам, дела не меняет.

Это именно война Америки и всех её сателлитов из блока НАТО и его окрестностей против России, причём ведётся она без каких-либо правил и в какой угодно момент может принять какие угодно формы и выйти на какой угодно уровень. Не случайно Оливер Стоун, человек на все 100% западный, более того — американский, отлично знающий и руководство своей страны и то, на что оно способно, предупреждает о возможности организации на Украине АМЕРИКАНЦАМИ в любой момент взрыва тактического ядерного оружия, в котором будет обвинена Россия. Простые, примитивные схемы провокаций для развязывания конфликта любой интенсивности — давняя привычка тех, кто командует Америкой. А к чему это приведёт они даже не думают. Да и зачем? Им некогда. Они с нами «не воюют». Заняты очень…

Евгений Сатановский


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