Союз между Россией и Китаем

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии (если принять за аксиому, что таковая вообще существует в природе, поскольку никаких доказательств этого найти не удастся — хоть сто лет их разыскивай), заявил, выступая на международной конференции в Катаре, что ни в коем случае нельзя допустить союза между Россией и Китаем, поскольку подталкивая Москву и Пекин друг к другу, можно спровоцировать «невероятный дисбаланс в существующей мировой политике». Ну, и что-то там, как всегда, проблеял про международное право и прочие изумительно звучащие и, как теперь ясно, ничего не стоящие на практике погремушки, столь любимые европейской политической накипью, которая у них сходит за интеллектуальный истеблишмент. Какая свежая мысль! Особенно на фоне текущей замятни с санкциями против России и Белоруссии и поставкой Западом вооружений на Украину.

Не исключено, что до сознания г-на Борреля только что дошла такая удивительная идея, что природа не терпит пустоты и вакуум в сотрудничестве со странами Запада, который те России обустроили в самом безобразном режиме, который только можно было себе представить, очевидно полагая, что она, никуда не девшись, сама к ним приползёт в состоянии смущения, покорности и полураспада, есть кому заполнить и первым в ряду желающих это сделать будет именно Китай. Резонное соображение, тем более, что процесс этот идёт полным ходом и остановить его ни Соединённым Штатам, ни Евросоюзу, ни Японии, ни всем их союзникам вместе взятым не удастся, хоть из штанов выпрыгивай. Не очень ясно, отчего эта простая мысль так медленно до Борреля доходила, но тут, возможно, оказало влияние присутствие в ЕС Эстонии. Вирусное замедление реакции на происходящее, дошедшее наконец-то до самого Бискайского залива…

До нашего начальства, впрочем, то, что из «мирового сообщества», выстроенного по канонам Соединённых Штатов, надо поскорее сваливать, поскольку там Россию ничего хорошего не ждёт, тоже дошло не сразу. Долго разбирались в ситуации и далеко ещё в ней не разобрались: только начали. При этом альянс именно с Китаем, как растущей сверхдержавой, соседом и крупнейшей экономикой мира, напрашивался. Точно также, как и со всеми остальными игроками, заинтересованными в собственном будущем, а не в поддержании за его счёт амбиций и уровня жизни стран «золотого миллиарда». Хотя у Китая, разумеется, свои интересы, у Индии свои, у Турции свои, у Вьетнама свои и так до бесконечности. А вот интересов США, НАТО, Евросоюза и всех прочих игроков этого блока там нигде и ни у кого нет. Сдох этот Бобик. Странно, что до Борреля сама вероятность этого только-только начала доходить. Ну, пускай привыкает.