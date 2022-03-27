Шон Пенн призвал бойкотировать церемонию вручения «Оскара», если на ней организаторы не разрешат выступить… Владимиру Зеленскому. И тут можно было бы много чего сказать на тему претенциозных придурков от американского (и неамериканского) кинематографа, мира искусства и интеллектуальной «элиты» в целом, которые на протяжении поколений упорно доказывают, что умение сыграть роль, написать картину или вывести формулу вовсе не делает человека сведущим в том, как устроен мир, так что его стремление всех поучать, что нужно или не нужно делать на основании того лишь факта, что многие его лицо узнают на улицах, неизбежно превращает его в посмешище. Ну, а с другой стороны, если хочется ему выглядеть дураком — почему нет? Каждый сам кузнец своего счастья. Или кузнечик, как в данном случае и происходит. Полюбил Пенн Зеленского — имеет полное право…

Они, в конце концов, в определённом смысле коллеги. Зеленский, пока не пошёл в украинские президенты, тоже был артистом, и в комическом жанре даже в своё время немало преуспел. Что до ролей — он, конечно, не Харламов, не Галустян и не Оксана Акиньшина, с которыми в некоторых лентах играл, но если очень постараться и сильно хотеть, можно его и в качестве номинанта на «Оскар» пригласить. И даже вручить ему самому этот самый «Оскар» — к примеру, за роль Наполеона в старом попсовом фильмеце «Ржевский против Наполеона». И фильм, и роль — вполне достойные «Оскара». Точнее, нынешнего «Оскара», помешанного, как и вся американская кинематографическая мафия, на «диверсити», гипертрофированной политкорректности, толерантности самого идиотского толка и прочих извращениях дурного вкуса, помноженного на большие деньги и крайне низкий интеллектуальный уровень хозяев жизни.

Для Зеленского — что на церемонии вручения «Оскара» выступать, что перед украинской Радой, американским Конгрессом, НАТО, Европарламентом или израильким Кнессетом, — всё равно. Хоть «Нобелевскую премию мира» ему вручай, лишь бы очередную речь сказать дали. Один только австрийский парламент ему этот гастрольный чёс обломал, отказав в выступлении, поперёк всех правил нынешнего хорошего тона, принятых на Западе. Хотя смысл того, что он мог бы сказать — и там, и на «Оскаре», и везде, и без того ясен. Попросить денег и оружия, обругать тех, от кого он ждал большего, чем они дали, охаять Россию, произнести несколько патетических общих фраз и непременный панегирик самому себе и Украине, как светочу свободы и демократии, которую он, правда, на глазах у всего мира похоронил, как страну… Для Шона Пенна более чем достаточно. Не случайно же он в своё время у мексиканского наркобарона «Эль Чапо» — «Коротышки» интервью брал. Чем Зеленский хуже?