Катар сообщил, что у эмирата нет нужного Европе объема газа

Министр энергетики Катара (!) открытым текстом сообщил жаждущим чьего-нибудь природного газа, взамен российского, европейцам, что у эмирата его-таки в алкаемых ими объёмах нет. То есть Катар конечно же готов газ в Европу поставлять, поставляет и поставлять будет, и, не исключено, российский газ когда-нибудь там и заменит, но не сегодня. И не завтра. И не через год. И не через три года… Что называется, звоните, заходите — очень рады были вас видеть, но бизнес есть бизнес. И тут выкатывай санкции против России (и Белоруссии, которая попала под раздачу после того, как Лукашенко свергнуть и заменить Тихановской не удалось, точно так же, как в России никаких перспектив возглавить страну вместо Путина нет ни у Навального, ни у Каспарова, ни даже у Ходорковского, с Байденом или нет), не выкатывай, а свободного газа на рынке йок и рублей, за которые теперь Россия что-то готова на Запад продавать, там тоже нет. Причём ни у кого. Его нет в нужном объёме у Алжира и Египта. Нет у Израиля (как и трубопровода, по которому его можно было бы куда-нибудь доставить). В общем, дело швах.

Нет, кое где, конечно, газ есть. Его можно везти из США и некоторые объёмы в Европу туда шли и ещё пойдут. Но в Азии цены привлекательнее и рынок больше. Газ есть в Иране и Ираке, но тут неладно с логистикой, а у Ирана ещё и с санкциями, которые против Тегерана пока что действуют, как и против Москвы и Минска. Сами же их западники и вводили, кто им виноват? Газ есть в Средней Азии и Казахстане, но он идёт в Китай. Зря, что ли, туда трубопроводы проложены? Есть газ в Азербайджане и он через Турцию на мировой рынок поступает, но сколько того азербайджанского газа? Кошкины слёзы. Да и туркам он самим нужен. В общем, как-то со своим боданием с Россией и попыткой её наказать за строптивость под предлогом ситуации на Украине, европейцы сильно влетели. Как влетели они со всей своей альтернативной энергетикой, «зелёная» она, или ещё какая. Не дают в нужном объёме ток (цитата из Райкина) в их «слаборазвитые районы», хоть тресни, ни солнечные батареи, ни ветряки. И экономика у них не бьётся, хоть волком вой. Не заменяет политика, замешанная на романтическом вранье и токовании Греты Тунберг, простых инженерных расчётов. Никак не заменяет.

Плюс закрытые под давлением своих «зелёных» и добрых американцев АЭС в Германии и ряде стран Восточной Европы (как в той же Болгарии, хотя венгры наоборот — всё своё по этой части сохранили и новый блок строят, причём с «Росатомом»). Плюс успешно проведенный крестовый поход против ТЭЦ, в первую очередь угольных. Что называется — сами себе европейцы устроили рукотворный «идеальный шторм», только в энергетике. Москва их по этому поводу предупреждала, предупреждала… И это только начало. То ли дальше будет — и в европейском (да и американском и канадском) сельском хозяйстве, и в промышленности, и много где ещё, включая финансы. Одна радость: Байден в Польше поклялся не забывать про «священную обязанность коллективной обороны стран НАТО». Очевидно для того, чтобы его члены не вспоминали про то, как альянс Турцию кинул, когда она в Сирии в 2015 году российский самолёт сбила и попыталась блоком НАТО от ответа Москвы прикрыться. Один в один ситуация, которая у Польши сложится, если она полезет на Украину и там с нами в недобрый для себя час встретится. Священная там обязанность у НАТО, или нет… Языком молоть, не войну выигрывать!