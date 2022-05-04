Интересно, что когда посол Украины в ФРГ, знаменитый своим тяжёлым хамством Мельник, обзывает германского канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой», то ему за это не то, что пинка из страны в 24 часа не дают, а и вообще никаких последствий не светит. Значит ли это, что на Германию можно больше не обращать внимания в принципе? Раз её президента в Киеве не ждут, о чём ему открытым текстом сказали, отказывая в визите, а канцлер, который после этого сам туда не поехал — «обиженная ливерная колбаса», так и чего стоит та Германия со всей её поддержкой Украины? Вооружение, техника, деньги, приём беженцев в особо крупных размерах… А в ответ запредельное наглое хамство, за которое послу морду его холёную бить надо. И сильно. Помогает.

Автор далёк от мысли о том, что поведение украинских послов, которые, в принципе, все такие — что в Берлине, что в Лондоне, что во всех остальных мировых столицах, что-то объяснит местному населению по части российско-украинских отношений, хотя лучшей иллюстрации того, почему у российского руководства по отношению к украинскому терпение закончилось, даже не придумать. Такой яркий вариант сажания свиней за стол, на который они немедленно взгромоздили ноги, ему ни в каком страшном сне привидеться не мог. Однако — вот он! И это никакая не клевета, не антиукраинская агитация и пропаганда, а истинное и подлинное лицо современной киевской дипломатии. Если, конечно, это гауляйтерство вообще можно назвать дипломатией.

Скорее, мы имеем дело с отмороженной туповатой небитой шпаной. Сельской или слобожанского типа, автор судить не берётся: не до такой степени он интересуется биографиями украинских послов, министров, силовиков, олигархов или их президента. Но что тут явно что-то из Бабеля, насчёт того, что среди биндюжников Мендель Крик считался грубияном — это точно. Только непонятно, с какого бодуна киевское начальство решило людей с интеллектом и повадками ломовых извозчиков в Европу послами назначать? Хотя, может других у них попросту нет и этот, который в Германии, ещё из лучших? Кто их там знает, алкашей, наркоту и уголовников, составляющих окружение Зеленского, Кулебы и всей прочей их банды. Прикладом бы того посла пару раз по почкам, может и помогло бы. Но явно немцы стесняются. Помог бы им, что ли, кто?