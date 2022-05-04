{ 4 мая 2022 }

Гитлер, Зеленский, министры и журналисты

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

…И ещё немного о политике, фольклоре и вопросах журналистов. У нас тут явно напрягаются отношения с Израилем после того, как тамошний министр иностранных дел, Лапид, прицепившись к пассажу российского министра иностранных дел Лаврова в ответе на вопрос, как может быть режим на Украине нацистским, если сам Зеленский по происхождению еврей, затребовал от России извинений. При этом пресса — израильская и русскоязычная, издаваемая за рубежом, дружно, как по команде, вспомнила про антисемитизм и предсказала его новый взлёт в России. Ну, объясняем по пунктам для идиотов. Благо, Лавров евреем отродясь не был и уже не будет, а у автора с этим никогда никаких проблем не возникало, так что есть возможность комментировать происходящее без купюр и опасений кого-либо задеть за живое. Впрочем, если ему это удастся, то все, задетые за живое могут воткнуть себе свои претензии в причинное место и проворачивать там по или против часовой стрелки, по выбору, до достижения полного удовлетворения в интимной сфере. Министра иностранных дел Лапида со всей его партией это касается в первую очередь.

Итак: разберём затронутую тему по компонентам, элементам и деталям. Наивное убеждение нееврейских масс насчёт того, что еврей никак не может встать во главе нацистского правительства, опровергает сам факт того, что Зеленский во главе такого правительства стоит. Причём практика его в части национальной, языковой и какой угодно другой об этом свидетельствует (кроме русских в этой сфере ещё и украинским венграм досталось, да и не только им), прославление нацистских преступников и палачей времён войны об этом свидетельствует, действия украинских силовиков об этом свидетельствуют и вся их сегодняшняя символика и практика обращения с мирным населением и пленными об этом свидетельствует. Только нацизм этот дикий, варварский и примитивный, в отличие от европейского, германского, времён Третьего рейха. Каким он, собственно, всегда на Украине и был. И в войну, когда от зверств их местных союзников даже немцев мутило. И сейчас. Такая уж специфика территории, населения и его вождей, от Петлюры и Бандеры до Зеленского включительно.

Евреи бывают разные. И тут автору приходится с искренним сожалением признать, что фраза, насчёт того, что худшие антисемиты получаются именно из евреев, не Лавровым придумана. Это самая, что ни на есть, еврейская фраза, которую автор ещё в детстве от папы с мамой слышал. У кого из своих еврейских знакомых Сергей Викторович её подхватил, автор не знает, но что она полностью соответствует еврейскому национальному опыту — так же верно, как то, что солнце восходит на востоке и садится на западе. Примеров тому море, от Торквемады и Пфефферкорна до Маркса, Троцкого, Ягоды или Сороса. Увы. Просто, когда мы, евреи, сами об этом говорим — оно, вроде как, и нормально. А когда какой угодно нееврей это повторяет, нам невольно становится обидно. Точно так же, как афроамериканцы друг друга в своём кругу «ниггерами» кличут почём зря, но ни от кого из белых или азиатов этого не потерпят и сразу в драку лезут. Ну, в этом евреи от них ничем не отличаются. Да и все прочие тоже. Как говаривал Хрущёв в беседе с Насером: «СВОЁ г-вно малиной пахнет». С упором на слово «своё».

Соответственно, все готовы ругмя ругать самих себя, но не хотят слышать собственные определения и характеристики от других. Был бы Лавров Кагановичем, Примаковым-старшим или хотя бы Высоцким (еврей по папе — тоже еврей) и сказани он фразу про евреев-антисемитов, ему бы и слова никто не сказал. А так — поплыло по Енисею всё то, что по нему поплыло. Ну, пожмём плечами и пойдём дальше. Насчёт того, что он может ошибаться, но у Гитлера, вроде как, тоже были еврейские корни, министр действительно ошибся и сильно. Хотя версия такого рода по миру носится и периодически её усиливают идиотские заголовки журналистов к статьям по популяционной генетике, типа «Еврейско-берберского происхождения Гитлера». Журналисты во-первых, как правило, ничего ни в чём серьёзном не понимают, склонны к дешёвым сенсациям и вечно лезут в академические материи со сноровкой докеров и тактом уличных жонглёров. Так что информацию насчёт заселения Европы в глубокой древности, когда ещё ни евреев, ни берберов не было, выходцами с Ближнего Востока, они интерпретируют именно так, как сказано выше.

Был бы Лавров специалистом в антропологии, занимайся он вплотную гаплогруппами и прочими материями такого рода, наверняка бы знал, до какой степени заголовки популярных статей не имеют никакого отношения к действительности. Но он дипломат, то есть человек работающий с большими массивами информации. А у неё, информации этой, есть такая особенность: в голове застревают и остаются в памяти именно заголовки, на что они, собственно, и рассчитаны. Что до Гитлера и евреев в его ближайшем окружении, тема эта исследована досконально именно евреями и сведения обо всех евреях, крещёных и нет, кто находился в пределах его сферы общения в детские годы, юности и молодости, имеются. Другое дело, что любви к еврейскому народу никто из известных ему лично евреев, среди которых были люди очень достойные, в нём не вызвал. Наоборот. И последствия этого известны. Соответственно, упомянув о широко распространённой версии частично еврейского происхождения Гитлера, российский министр иностранных дел действительно лопухнулся и за это можно смело извиняться, коли охота. Больно уж евреям обидно стало. 

А можно, кстати, и не извиняться, поскольку речь-то на самом деле шла ни о каком не о Гитлере, который тут оказался ни к селу ни к городу и прицепились к его упоминанию все те, кто прицепился, начиная с Лапида, просто для того, чтобы стрелки перевести. Речь шла о Зеленском, который и в самом деле еврей, притом, что режим его в самом деле нацистский, за что его стоит повесить на его собственных кишках, вместо того, чтобы с его босяками какие-то переговоры переговаривать. Так что, не надо морочить голову и крутить бейцы оговоркой министра про фюрера немецкой нации, которого давно на том свете черти на персональной сковородке жарят. На повестке дня денацификация Украины с её даже не фюрером, а так, мелким фюрерком. Злобным клоуном, который оказался серийным убийцей. Провинциальным комическим артистом, решившим сыграть главную трагическую роль в новой версии «Наполеона», похоронив огромную страну, которую по несчастью для неё сумел не в добрый час возглавить. Эдакая помесь «Джокера» и «Доктора Зло» из фильмов про Остина Пауэрса. Только кровь, пролитая им и из-за него не киношная. Настоящая.

Что до Лапида (спаси, Г-дь Израиль с такими министрами) и истерик вокруг непременного подъёма в России в ближайшем будущем на государственном уровне антисемитизма, которого уже четверть века, как незаметно, но криков по этому поводу в западной прессе до черта, и тут Лавров действительно подставился… По интернету гуляют обращения к публике группы из 10-15 одетых в камуфляж вооружённых израильтян с украинской военной символикой, которые рассказывают, как они встали на защиту Украины от России, попутно благодаря, в том числе на хорошем иврите, за особую заботу о них в прошедший Песах днепропетровского раввина Каменецкого и киевского раввина Асмана. Про раввина Блайха они не упоминают, но тому, с его траурным молебном в память ветеранов УПА евреям тоже есть, что вспомнить. Израильтяне уверяют, что это потомки смешанных еврейско-украинских браков, давно живущие на Украине. Не исключено. И вот тут действительно можно было бы поговорить об угрозе антисемитизма, если бы не тот простой факт, что их, скорее всего, просто вскоре прикончат на Украине в боях, как и всех прочих иностранных наёмников и добровольцев, которых туда черти занесли, и это будет справедливо, правильно и верно.

Прикончат их русские или чеченцы, татары или украинцы, либо евреи, которые с российской стороны и в подразделениях ЛНР/ДНР тоже воюют, неважно. Во всяком случае с упомянутыми ими по тупости их и склонности к саморекламе, равами, разбираться придётся точно евреям. И что тем это абсолютно не понравится, можно гарантировать. Но тут уж делать нечего. Если мы вернулись во времена Первой Мировой войны, когда евреи, воевавшие в рядах сражавшихся армий, без малейших колебаний стреляли друг в друга, значит так тому и быть. Закончилось время, когда действовало правило «Еврей не убивает еврея». На нынешней Украине и закончилось. Впрочем, действовало ли оно хоть когда-нибудь? Вся наша, еврейская история — это жестокие гражданские войны. Про еврейскую мафию в США и Израиле, не говоря уже об израильских наёмниках и военных инструкторах в Африке, Азии и Латинской Америке, и не говорим. Так что прошлое, которое казалось ушедшим навсегда, вернулось. Подумал бы Лапид об этом, что ли, вместо того, чтобы к Лаврову с его неудачной оговоркой приставать. Еврей-президент Украины, во главе режима, опирающегося на нацистское прошлое и тиражирующего нацизм — похуже любых министерских оговорок будет. И намного.

Евгений Сатановский


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