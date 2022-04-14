{ 14 апреля 2022 }

Зеленский потребовал денег

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

…А всё-таки есть в мире справедливость, — хочется сказать, услышав новость о том, как Владимир Зеленский, шоумен и президент совершенно незалежной и, судя по всему, окончательно отморозившейся на всю голову Украины, затребовал у Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, гинеколога и матери семи детей семь миллиардов долларов в месяц (по миллиарду на каждого её ребёнка — сумма сакральная и даже в чём-то сказочная, по братьям Гримм) в качестве необходимой его стране (и, наверняка, ему лично) срочной, а точнее немедленной экономической помощи (хотелось бы рассчитывать, что безвозмездной) на оплату зарплат, пенсий и прочей украинской социалки. Сумма не такая уж для Европы большая, что ей, жалко, что ли, сквалыге немецкой? А он ей за это защиту той Европы от России обеспечит — за отдельные деньги и если ещё оружия и военной техники пришлёт, и побольше. А то расходуется очень уж быстро. Хотя, надо отдать американцам должное, напрягли они в Европе на эту тему всех, кого только могли. Ничего личного, просто бизнес!

Однако, подбивают москали и уничтожают ту технику слишком быстро, не успевают ею щедрые покровители Украину обеспечить. Весь Запад старается, как может, а она туда как в чёрную дыру идёт и обратно не возвращается. И ведь это потомки древних великих укров её ещё даже на чёрном оружейном рынке, где они и без того — держава мирового масштаба, оптом продавать не начали. А они непременно начнут! Натуру воровскую не переборешь, да и клиентура большая, постоянная. Ждёт. Если уж помянутые укры свои собственные три военных округа второго эшелона советских времён, набитых до отказа произведенными в СССР вооружениями, за 30 лет независимости смогли в Африку, Азию, Латинскую Америку и на Ближний и Средний Восток отгрузить, преимущественно контрабандой, распилив все полученные деньги между организаторами этого процесса, да заводы их военные на те рынки молотили, как заведённые, притом, что у них в стране половина советской оборонки осталась, можно только догадываться, куда и почём они современное западное оружие сольют!

Помнится, ракеты и ядерные технологии они ещё в 90-х и 2000-х в Иран гнали, бронетехнику в Афганистан и Пакистан, да и много чего в другие места. В одном только Йемене на местных оружейных рынках их продукции столько — пару африканских армий среднего размера вооружить можно. Их там и вооружали. Но это дело прошлое. Пока наши корабли их порты с моря наглухо блокируют, да воздушное пространство Россия контролирует, основная оружейная контрабанда с Украины не идёт. Так, разве что, по мелочи, через европейские границы. Реэкспорт называется. А уж догадываются насчёт этого западники, но глаза закрывают, для пользы своего антипутинского дела Ваньку валяя, или и в самом деле они такие в высшей мере полезные идиоты, какими выглядят, то автору неведомо. Скорее всего и то, и другое. Однако, с фрау Урсулой пан Зеленский всё же в основном насчёт грошей перетирал. Семь миллиардов долларов в месяц, если умножить на год, даже с учётом того, что не все 100% они у себя в Киеве украдут, а 10-15% из них и впрямь на народ уйдут — это ж всё равно в итоге набегает хорошая сумма! Стоило с тётенькой пообщаться…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Зеленский потребовал усиления давления на Россию

    2. Зеленский потребовал усиления давления на Россию

    Может кто-нибудь автору объяснить, что имел в виду украинский президент, когда, обращаясь к норвежским парламентариям, от которых традиционно для себя требовал поддержки Украины в её войне против России и усиления давления на Россию, выходящего за какие угодно рамки, [Читать...]


  2. Комик Зеленский

    3. Комик Зеленский

    Президент Украины Зеленский съездил на Донбасс. Ну, как президент? Известный на Украине комик Зеленский, по случаю избранный президентом Украины, что само по себе уже смешно, съездил на Донбасс и сыграл там роль воинственного президента воюющей страны. Что смешно [Читать...]


  3. ОБЕЩАНИЯ СТОЯТ ДЕНЕГ. БОЛЬШИХ ДЕНЕГ

    4. ОБЕЩАНИЯ СТОЯТ ДЕНЕГ. БОЛЬШИХ ДЕНЕГ

    The Wall-Street Journal Europe Российский президент Борис Ельцин за последние три года уволил такое количество министров, что Кремль регулярно напоминает жуткий финал шекспировской трагедии, когда вся сцена усыпана погибшими героями. И лишь один человек всегда остается стоять – [Читать...]


  4. ОБЕЩАНИЯ СТОЯТ ДЕНЕГ. БОЛЬШИХ ДЕНЕГ

    5. ОБЕЩАНИЯ СТОЯТ ДЕНЕГ. БОЛЬШИХ ДЕНЕГ

    The Wall-Street Journal Europe Российский президент Борис Ельцин за последние три года уволил такое количество министров, что Кремль регулярно напоминает жуткий финал шекспировской трагедии, когда вся сцена усыпана погибшими героями. И лишь один человек всегда остается стоять – [Читать...]


  5. Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса уезжать в Россию

    6. Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса уезжать в Россию

    Президент Украины, Владимир Зеленский, со свойственным ему заполошным пылом призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. Оно, конечно, не в первый раз, когда он ахинею несёт, и явно не в последний. Людям такого типа, как нынешний [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««