Зеленский потребовал денег

…А всё-таки есть в мире справедливость, — хочется сказать, услышав новость о том, как Владимир Зеленский, шоумен и президент совершенно незалежной и, судя по всему, окончательно отморозившейся на всю голову Украины, затребовал у Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, гинеколога и матери семи детей семь миллиардов долларов в месяц (по миллиарду на каждого её ребёнка — сумма сакральная и даже в чём-то сказочная, по братьям Гримм) в качестве необходимой его стране (и, наверняка, ему лично) срочной, а точнее немедленной экономической помощи (хотелось бы рассчитывать, что безвозмездной) на оплату зарплат, пенсий и прочей украинской социалки. Сумма не такая уж для Европы большая, что ей, жалко, что ли, сквалыге немецкой? А он ей за это защиту той Европы от России обеспечит — за отдельные деньги и если ещё оружия и военной техники пришлёт, и побольше. А то расходуется очень уж быстро. Хотя, надо отдать американцам должное, напрягли они в Европе на эту тему всех, кого только могли. Ничего личного, просто бизнес!

Однако, подбивают москали и уничтожают ту технику слишком быстро, не успевают ею щедрые покровители Украину обеспечить. Весь Запад старается, как может, а она туда как в чёрную дыру идёт и обратно не возвращается. И ведь это потомки древних великих укров её ещё даже на чёрном оружейном рынке, где они и без того — держава мирового масштаба, оптом продавать не начали. А они непременно начнут! Натуру воровскую не переборешь, да и клиентура большая, постоянная. Ждёт. Если уж помянутые укры свои собственные три военных округа второго эшелона советских времён, набитых до отказа произведенными в СССР вооружениями, за 30 лет независимости смогли в Африку, Азию, Латинскую Америку и на Ближний и Средний Восток отгрузить, преимущественно контрабандой, распилив все полученные деньги между организаторами этого процесса, да заводы их военные на те рынки молотили, как заведённые, притом, что у них в стране половина советской оборонки осталась, можно только догадываться, куда и почём они современное западное оружие сольют!

Помнится, ракеты и ядерные технологии они ещё в 90-х и 2000-х в Иран гнали, бронетехнику в Афганистан и Пакистан, да и много чего в другие места. В одном только Йемене на местных оружейных рынках их продукции столько — пару африканских армий среднего размера вооружить можно. Их там и вооружали. Но это дело прошлое. Пока наши корабли их порты с моря наглухо блокируют, да воздушное пространство Россия контролирует, основная оружейная контрабанда с Украины не идёт. Так, разве что, по мелочи, через европейские границы. Реэкспорт называется. А уж догадываются насчёт этого западники, но глаза закрывают, для пользы своего антипутинского дела Ваньку валяя, или и в самом деле они такие в высшей мере полезные идиоты, какими выглядят, то автору неведомо. Скорее всего и то, и другое. Однако, с фрау Урсулой пан Зеленский всё же в основном насчёт грошей перетирал. Семь миллиардов долларов в месяц, если умножить на год, даже с учётом того, что не все 100% они у себя в Киеве украдут, а 10-15% из них и впрямь на народ уйдут — это ж всё равно в итоге набегает хорошая сумма! Стоило с тётенькой пообщаться…