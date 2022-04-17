Возрождение самого настоящего нацизма в Европе

Мы тут охаем и ахаем насчёт неожиданного возрождения самого настоящего нацизма в Европе, при полнейшем содействии этому дивному процессу со стороны американцев, про то, как они там у себя, на Западе, могут не видеть и не понимать, кого пестуют власти на нынешней Украине, про жуткое прошлое в лице Бандеры, Шухевича, Мельника и всех остальных палачей и садистов, серийных убийц и насильников из ОУН-УПА, которым там ставят памятники и улицы в их честь называют… Да всё они там превосходно видят и понимают. Ну, может, придуриваются немного, с учётом того, что избиратель может не понять совсем уж откровенной, открытой реабилитации Гитлера, Гиммлера и Геббельса. Но, вообще-то не очень даже и стараются. Что видно по всему, происходящему в отношениях Запада с Россией, которая для них — воплощение Советского Союза, так что война с ней на уничтожение, особенно чужими руками — самая правильная вещь на свете. Чем весь Запад и занимается, как с цепи сорвавшись в трогательном единстве.

Почему это так? Да по наследству. Попалось тут в руки небольшое исследование биографий ведущих немецких политиков с упоминанием их ближайших предков. Там и фотографии этих предков приведены… Редкое семейное сходство! К примеру — Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии — внук Фридриха фон Шольца, группенфюрера СС. Дональд Францишек Туск, председатель более чем влиятельной Европейской народной партии в Европарламенте — внук Йозефа Туска из службы безопасности, рейсфюрера СС (СД). Карл Лаутербах, министр здравоохранения Германии — внук Хартмана Лаутербахера, обергруппенфюрера СС. Что там насчёт военно-биологических лабораторий на Украине, в которых немцы вместе с американцами биологическое оружие разрабатывали? Самая его тема! Ну и Кристиан Линднер, министр финансов Германии — внук Герхарда Линднера, бригаденфюрера СС. И это только верхушка айсберга.

Французы у себя развлекаются, приклеивая стикеры с изображением Гитлера к магазинам «Шанель», которые отказываются русским товар отпускать? Так Коко Шанель, конечно же, была его ярой поклонницей и даже после войны слегка пострадала за свой откровенный коллаборационизм, но, как и все во Франции, несильно. А большинство из тех, кто восхищался нацизмом, ненавидел нашу страну за то, что Третий рейх потерпел поражение и готов был в любой момент взять реванш, никто и пальцем не тронул. Как и прямых наследников гитлеровских убийц и палачей, с которыми мы теперь имеем дело. Это они принимают санкции против нашей страны. С удовольствием конфискуют все её активы, до которых у них только руки дотягиваются. Гонят во всё возрастающих количествах оружие и военную технику на Украину. Строят базы НАТО по периметру наших границ. Ведут бешеную подрывную и диверсионную работу внутри страны, используя полезных им идиотов из числа отечественной «пятой колонны» и совершают государственные перевороты в странах Третьего мира и на постсоветском пространстве.

Это они запрещают всё русское, что только могут во всём мире. Отменяют русскую культуру и русский язык, русскую музыку и литературу в школах и университетах. Гонят из этих школ и университетов детей с русскими фамилиями. Преследуют русских туристов и русских соседей — любой национальности и вероисповедания. Организуют гонения на Русскую Православную Церковь и поддерживают раскол в её рядах. Блокируют счета бизнесменов в банках, арестовывают корабли и самолёты или запрещают им заход в порты своих стран. Они перекрывают торговлю и связь с нами, вплоть до запретов на пользование компьютерными шрифтами для пользователей из России. И делают они это с огромным удовольствием, соревнуясь между собой в том, кто нам причинит больше вреда. Напрямую воевать пока боятся — помнят, чем в прошлый раз это у их дедушек кончилось. Но всё остальное — с таким размахом и с такой душой… А мы всё клювами щёлкаем да придуманные ими для таких лохов, как мы, правила соблюдаем.