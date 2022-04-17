{ 17 апреля 2022 }

Как может Зеленский сотрудничать с украинскими неонацистами бандеровского толка?

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Странно нам, как может Зеленский — этнический еврей, у которого дедушка воевал с фашистами, не просто сотрудничать с украинскими неонацистами бандеровского толка, руки которых в крови его народа по самые плечи, но и возглавлять режим, который иначе, как нацистским не назовёшь?! И то же самое можно сказать о Коломойском, Зиссельсе, Блайхе, Каменецком, Фельдблюме и всех остальных членах местного юденрата, богатых и не очень, чиновниках и религиозных деятелях, активистах и обывателях. Власть, деньги и известность для особо амбициозных из их числа — всё. А какие-то моральные соображения, этические нормы и прочие интеллигентские штучки — ничто. Понимать надо!

То же самое, впрочем, касается не только евреев, но и поляков, которых бандеровцы резали ничуть не менее жестоко и в таких же жутких количествах, что и евреев. При этом нынешнее польское начальство при всём своём оголтелом национализме и зоологической русофобии с начальством украинским братается вовсю. Что евреям, поставившим на киевский режим, на Холокост наплевать и забыть, что таким же полякам на Волынскую резню. Называется «политическая целесообразность». Понятие гнусное, но точное. Маму с папой родных если ради неё, этой самой целесообразности, на колбасу пустить нужно — не будут колебаться ни единой секунды. Такие уж это прагматично мыслящие люди. Особенно с учётом того, как Зеленского и его гопу американцы крышуют.

Последнее вообще многое объясняет и в поведении еврейских организаций США и стран Евросоюза, и в удивительных кунштюках израильского руководства, наиболее глупая, болтливая и безответственная часть которого, вроде главы МИДа Лапида, автоматически встраивается в заданную Вашингтоном повестку, не думая ни секунды над тем, что они делают и к чему это приведёт (впрочем, думать там нечем). Ну, а те, кто осознаёт, до какой степени это для их страны опасно и вредно, либо пытаются сохранить хоть какие-то контакты с Москвой, как премьер Беннет, либо вынуждены молчать, как министр финансов Либерман, находящийся под жёстким давлением извне. Политика вообще грязное дело, а современная особенно.

Благо, деваться им всем особо некуда. Пресса в Израиле финансируется и контролируется американцами и связанными с ними кланами, либо — если это русскоязычные СМИ, украинскими еврейскими или беглыми российскими олигархами, «любовь» которых к России, как государству и Путину, как его президенту, общеизвестна. Он их не добивал, когда мог это сделать, и этого они ему не простят. Тем более, что связей в Москве и Санкт-Петербурге у них не меньше, чем в Лондоне и Вашингтоне, в том числе на самом, что ни на есть верху. Система у нас такая, гниловатая, не пойми как выстроенная и непонятно как работающая. Зато полная демократия — начальство может быть ею вполне довольно. В общем, надеяться не на кого и не на что. Остаётся воевать и эту войну выигрывать. Как, впрочем, всегда в нашей истории и было.

Евгений Сатановский


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