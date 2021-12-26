Мороз… В России зима, в Западной Европе зима, в Восточной Европе, в Китае, в Турции. Причём не просто такое время года, а и в самом деле холода пришли. Цены на газ на европейском рынке взлетели до такого уровня, что туда наконец-то двинулись американские газовозы и даже один из Австралии притрюхал. Мёрзни, мёрзни волчий хвост, — говорит память, в которой немедленно начинают прокручиваться русские народные сказки. Нет “Северному потоку — 2″, — говорят немецкие «зелёные» в новом правительстве ФРГ. Да и канцлер их, тоже новый, что-то по нашему поводу вещал. Давно, всё-таки, немцев русские не били. За три поколения, прошедших с окончания последней войны, всё забыли. Путин российские условия по безопасности им, вроде бы, яснее ясного сказал, но Столтенберг их от лица НАТО отверг с порога. Такой чудак…

Американцы находятся в полукоматозном и явно раздвоенном состоянии сознания. Не люди — зомби. Байден и Салливан вроде бы хотят с Россией договариваться, но Блинкен и Нуланд категорически против. Их политику и так колбасит, а уж когда речь заходит об Украине и Восточной Европе, в Вашингтоне начинаются судороги. Шойгу тренирует и перевооружает армию, Зеленский глупо шуткует и беснуется от бессилия, Эрдоган интригует и борзеет — по парку Дудаева видно, а Путин плюёт на все угрозы и истерики, общается с Си Цзинпинем и, судя по всему, превосходно себя чувствует, что всех, кто Россией на Западе занимается, особенно бесит. Ну, эмоции у них зашкаливают — уже хорошо. Значит люди ощущают всю полноту жизни. Она, говорят, перед самым концом особенно остро ощущается — так что самое время.

В Москве готовятся к Рождеству и Новому году. ГУМ, ЦУМ, «Пассаж» и прочая столичная торговля расцвели. И не потому, что в Париж теперь начальство из-за санкций не съездит, а вследствие того, что коронавирус прихлопнул туризм не меньше, чем какие угодно санкции. Так что, да здравствует национализация элиты, которая в кои-то веки пошла на практике. Не было для этого то ли нужного стечения звёзд и планид, то ли достаточной политической воли, так само устроилось. Сверх всякого плана и помимо того, на что руководство недавно готово было пойти. Так что, кроме нервничающих лидеров оппозиции, которые явно не понимают, чего от власти ждать, отчего и шмыгают через границу в Европу туда-сюда, на всякий пожарный случай, все остальные в стране принимают ситуацию с мрачным юмором и обычным для населения России злым фатализмом. Будет война, не будет — ёлки дома ставить пора. Новый год скоро.