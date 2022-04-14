Саблезубая белка добралась до своего любимого жёлудя

По слухам, смешная и трогательно жадная саблезубая белка Скрат из многосерийного мультипликационного фильма «Ледниковый период», в последней его версии добралась до своего любимого жёлудя, который ей вот уже невесть сколько лет не удавалось схарчить, и сгрызла его наконец ко всеобщему облегчению. Порадуемся за неё. О чём это? Да просто, прозвучало от одной из наиболее известных наших публичных говорливых голов в очередной раз, что действующий Первый принципиально не отказывается от встречи с украинским президентом Зеленским, но… И тут столько «но», что ясно даже и ежу: не о чем им сейчас говорить и встречаться незачем. Но принципиально, в будущем, такая возможность теоретически существует. Ожидайте следующей серии.

Зеленский со своей идеей лично встретиться с Путиным изрядно всех задолбал, так что не исключено, что те, кто по этому поводу день за днём заморачивают российского президента, просто хотят, чтобы он от них наконец-то отстал, для чего и делают всё, что могут. Назойлив президент Украины, как осенняя муха, которая вьётся над вареньем. Жужжит, кружит и лезет, лезет и жужжит… Назойлив, нагл, глуп и до неприличия хамоват, но что с этим поделать — он такой, как есть и сделать с этим ничего нельзя. Точнее, теоретически можно и даже несложно: поймать и долго бить, лучше ногами, по старинному рецепту Остапа Бендера, великого комбинатора и сына турецкоподданного. Но то ли это не наш метод, то ли время ещё не пришло, то ли пришло и давно, но команды пока не было… Оттого никак не гаснет и не тонет эта тема.

Зачем именно Путину с Зеленским встречаться, особенно сейчас, если только не для того, чтобы присутствовать на допросе, а затем пешей прогулке этого персонажа на встречу с шибеницей или гильотиной, понять невозможно. Зачем эта встреча Зеленскому, как раз понятно. Он под неё и после неё будет много врать, надувать щёки, строить из себя кого-то куда более значительного, чем на самом деле является, интриговать против России и под это дело выуживать из своих кураторов деньги и оружие, которое те против нас ему с удовольствием предоставят. Ну, а организаторы этой абсолютно для России бессмысленной встречи, свои и чужие, получат возможность понадувать щёки, играя в миротворчество. То-то их так много вокруг! И все они стараются, интервью раздают и всё красуются и красуются перед камерами…