Марк Милли, заявил, что в мире растёт потенциал конфликта между великими державами

Марк Милли, глава Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки заявил, что в мире растёт потенциал конфликта между великими державами. В том же выступлении он предложил создать постоянные базы на «восточном фланге НАТО», включая Польшу, Румынию и страны Прибалтики, с ротацией там американского воинского контингента, чтобы съэкономить на строительстве жилья для семей военнослужащих. Это, наряду с идеей генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, о полном перевооружении ВСУ за счёт переброски на Украину военной техники и вооружений, в первую очередь советского образца, из стран НАТО (с заменой их там на современное американское оружие, что и бизнес для американского ВПК хороший, и окончательно подминает Европу под США, превращая её в коллективную Украину — плацдарм и полигон будущей большой войны), действительно как нельзя больше приблизит мир к помянутому столкновению великих держав. Точнее, к глобальной ядерной войне.

Готово ли к ней российское руководство? Ну, этого, пока эта война не начнётся, никто наверняка не скажет, хотя если под угрозой окажется само существование страны, оно на это пойдёт, о чём российский президент сказал более, чем ясно. Готовы ли к такого рода развитию событий потерявшиеся во времени и пространстве глубокие старики и молодые, отмороженные на всю голову авантюристы, управляющие Соединёнными Штатами и весь союзный им европейский и дальневосточный политический планктон? Судя по тому, насколько самозабвенно они открыли сезон охоты по всему миру не только на Россию, как страну и персонально на её президента, но и на всё и всех, что с ней и в целом с русской историей, русской культурой, русским языком и русским народом связано — да. Чем это закончится? Либо ничего от России и русских в этом мире не останется, после чего вся эта свора сможет спокойно заняться Китаем. Либо они потерпят поражение. Либо ничего не останется от всех сразу.

Тех, кого это доводит до исступления от животного ужаса и заставляет пытаться сыграть в унисон Байдену, Джонсону, Макрону, Кисиде и всей прочей политической сволочи западного мира, успокоим: они ничего не могут и не смогут сделать и им проще расслабиться, постичь дзен, улучшить свою карму, пока для этого ещё есть время, и постараться решить ранее нерешённые дела, чтобы, в случае чего, отправиться на встречу с Создателем со спокойной совестью. Или не делать ничего из этого и жить спокойно, как жили они до того, как началась нынешняя Большая Замятня, в которой роль Украины — не более велика, чем влияние чирикающего на ветке сосны на склоне Фудзи воробья на собирающееся в глубинах Тихого океана землетрясение и сокрушительное цунами, которое оно породит. Впрочем, они могут направить свои протесты по адресу: Соединённые Штаты, Вашингтон, округ Колумбия, Белый дом, президенту США. Вдруг подействует? В конце концов, всё происходящее — результат именно американской политики. Кому, как не Марку Милли и Йенсу Столтенбергу это понимать?