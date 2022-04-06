Харазматичный Рамзан Ахматович

Вот, всё-таки не зря телеграм-канал Рамзана Кадырова в рейтинге — первый среди политических (а у Владимира Соловьёва — второй, причём оба с огромным отрывом от недоброжелателей, конкурентов и каких угодно политических оппонентов). Очень уж харазматичен Рамзан Ахматович и чувство юмора у него отменное. Замечание насчёт того, что “денацификация, демилитаризация и дешайтанизация (!!!) Украины идёт успешно” дорогого стоит. Жаль, что наверняка блокируют доступ к его информационному ресурсу на Западе. Англичане бы эту шутку высоко оценили, да и не только они. Очень точная постановка вопроса и описание ситуации, тем более, что человеку, находящемуся в гуще событий, верится как-то на порядок больше, чем каким угодно чиновникам, из каких бы кабинетов и коридоров, как угодно хорошо поставленными голосами они не вещали.

Не будем показывать пальцем, и так понятно, о ком идёт речь. Просто судьба у нас такая: одни понимают, что войну в реальной жизни можно или выиграть, или проиграть — третьего не дано. Что прервать её по мановению чьего угодно пальца невозможно: процесс этот не таков, чтобы его можно было остановить без самых катастрофических (для инициаторов этой приостановки в первую очередь) последствий. Другие же понимать такого рода материи неспособны, поскольку живут в параллельной реальности. И, кстати, неплохо живут. Сытно, комфортно, денежно и даже вполне искренне полагают самих себя и таких, как они, патриотами страны. Типаж хорошо известный в Израиле в рамках старой как мир формулы: “Хорошо мне — хорошо Израилю”, но и в нашей стране столь же распространённый, хотя специальной поговорки для этой темы у нас пока не придумали.

Возвращаясь к Кадырову, отметим новость о том, что в Мариуполе сдались в плен 267 украинских морских пехотинцев. Что-то подсказывает, что репутация чеченского спецназа, который там воюет с российской стороны, сыграла в этом мудром решении, которое сохранило их жизни, немалую роль. На фоне подлейшей провокации украинского режима в Буче и информации о том, как местные нацисты обращаются с попадающими ненароком в их руки российскими военными… Ну, палачи и есть палачи. ЭТИХ брать в плен точно не стоит. Незачем им жить — ни на Украине, ни вообще. Что до обычных военнослужащих ВСУ, им в российском плену ничего не угрожает и они это, насколько можно судить по ситуации в Мариуполе, вполне осознают. Лучше бы осознали пораньше, да что поделать. У войны своя логика…