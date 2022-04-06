Жил был на Украине один мальчик

Жил был на Украине в нормальной советской семье один мальчик. Так часто бывает. Собственно, примерно в половине случаев, когда в семье растут дети, в одной бывает мальчик, а в другой девочка. Или наоборот. Или близнецы. Тройняшки редко, а уж чтобы большее число детишек родилось — это ещё реже. Но тут мы забираемся в дебри демографии и популяционной генетики, а это совсем не та тема, да и для прояснения сути нашей байки никакой рояли не играет. Так вот, когда вступил этот самый мальчик — назовём его для простоты Вовой, в переходный возраст, страна, в которой он жил, неожиданно для окружающих и большей части её собственного населения распалась и Украина (а это была она) нечаянно-негаданно стала самостоятельным государством. А он всё продолжал там жить.

Распалась, стало быть, помянутая страна — СССР, и Украина стала государством, причём самым, что ни на есть независимым — то есть от неё в этом мире особо ничего не зависело, вовсе не потому, что мальчик, о котором речь, вступил в переходный возраст и начал бегать за девочками. Просто, так совпало. Но четверть века спустя стал он на Украине президентом и до настоящего времени им является. Причём не сказать, чтобы совсем уж случайно. Во-первых, был он из приличной семьи — уже плюс. Во-вторых, еврей. А на кого ещё на Украине должны все её беды сваливать, как не на евреев, периодически вырезая их под корень? Такая у неё национальная традиция. В-третьих, был он поворотлив и гибок на редкость. Всем всё обещал, нарушал обещания не раздумывая и со всеми нужными людьми находил общий язык, включая самых, что ни есть нацистов.

Что ещё нужно для того, чтобы быть президентом, по крайней мере на Украине? И, главное, всё, что он говорил и делал, он говорил и делал артистично, с душой, с юмором и на большом эмоциональном подъёме, как и положено актёру комического жанра, которым был до того, как уйти в президенты страны. Причём демонстрировал эти свои качества везде. К примеру, выступая перед Советом Безопасности ООН, насчёт конфликта Киева с Москвой, он на голубом глазу предложил ему либо самораспуститься, либо исключить оттуда Россию, чтобы у неё право вето больше не было. Остроумно же?! Ну, по его мнению — да. И, кстати, не только по его. Западные члены Совбеза к этому бы с удовольствием присоединились.

Ну, с Зеленского, о котором речь, взятки гладки: идею вбросил и пошёл дальше гулять, площадки для выступлений окучивать. Гастролёр, он и есть гастролёр, чего с него ждать? И ведь никто так ему и не сказал, что не для того в Совете Безопасности ООН у его постоянных членов право вето, чтобы Россию по просьбе Украины причморить можно было. А просто для того, чтобы ядерная война не началась, поскольку все они — ядерные державы и если сцепятся всерьёз, не то, что от Украины или Европы с Америкой, но и от всего мира может ничего не остаться. К тому, кстати, всё пока и идёт. И если дойдёт — какая такая ООН, какая Украина?! Но про эти скучные материи её весёлый и гиперактивный президент даже думать не хочет. Ох, лучше бы всё-таки мама, чем его рожать, аборт себе сделала…