Русофобия в Европе: как всё 15 лет назад начиналось…

Какие в настоящее время сложились отношения между Россией и коллективным Западом, в том числе Евросоюзом, никому рассказывать не надо. Ситуацию охарактеризовал в одном из недавних интервью глава российского МИДа. «За последние годы Совет Европы превратился в очередное ОБСЕ, извините за грубое слово, где тоже вся изначальная идея, идея взаимодействия, консенсуса… подменена такой полемикой, такой риторикой, которая всё более и более становилась русофобской, всё более определялась односторонними интересами Запада, прежде всего НАТОвских стран, стран ЕС», — сказал он и добавил, что ряд стран, используя механическое большинство и в ОБСЕ, и в СЕ, «просто ломали структуру консенсуса, навязывая голосование по решениям, которые отражали исключительно их точку зрения, тем самым давали понять, что они вообще не намерены учитывать наши интересы, они в грош не ставят и лишь заинтересованы в том, чтобы нам читать нотации и нравоучения, чем они и занимались». Точнее не скажешь. Только началось всё это давно и пришли наши отношения с Европой к их нынешнему состоянию далеко не случайно и явно по причине нашей собственной склонности к компромиссам. Невовремя слабину дали.

В Совете Европы Россия присутствует с 1996 г. В январе 2004 г. вице-председателем ПАСЕ от России был избран Михаил Маргелов, который вошёл в бюро ПАСЕ. В январе 2005 г. он был избран руководителем Группы Европейских Демократов, объединявшей представителей парламентских партий консервативного толка, вместо англичанина Д. Аткинсона. Как следствие, британские консерваторы потеряли контроль над этой фракцией, а Маргелов был включён в состав Президентского комитета ПАСЕ и много чего успел добиться в этом качестве. С мая по ноябрь 2006 г. Россия председательствует в Комитете министров Совета Европы, направляет деятельность секретариата СЕ и организации в целом. В апреле 2007 г. ГЕД единогласно избирает Маргелова на должность кандидата на должность Председателя ПАСЕ на 2008-2011 гг., зарезервированную за Группой Европейских Демократов на основании соглашения парламентских фракций, на смену голландцу Р. ван дер Линдену. Руководством страны было предписано МИД РФ поддержать его кандидатуру и отстаивать её, вплоть до выхода России из Совета Европы, если она будет торпедирована. Пока что всё смотрится убедительно. Дальше всё далеко не так оптимистично. В декабре 2007 г. руководитель парламентской делегации Швеции в ПАСЕ, Й. Линдбладт распространяет «антироссийский манифест» против избрания Маргелова на основании того удивительного аргумента, что «представитель России не может занимать руководящие позиции в Совете Европы». Напомним: на дворе только 2007 г.! Основной повод: неприятие Западом результатов выборов в Государственную Думу РФ, состоявшихся в начале декабря 2007 г. В результате этого ПАСЕ раскалывается, идут бурные обсуждения и голосования, а в январе 2008 г. лидер фракции социалистов испанец М. де Пуч заявляет, что они готовы нарушить письменную договорённость о чередовании политических фракций во главе СЕ и он выставляет на пост Председателя ПАСЕ собственную кандидатуру. В итоге предлагается компромиссный вариант, с которым МИД РФ без особых проволочек согласился. М. де Пуч избран на два года, но в рамках голосования в апреле 2008 г. ГЕД на 2010-2012 гг. поддерживает кандидатуру Маргелова на пост Председателя ПАСЕ. Ну, а в августе 2008 г. грузинская армия атаковала российских миротворцев в Южной Осетии и началась уже совсем другая история…

В итоге всего описанного, в сентябре 2008 г. Маргелов покинул ПАСЕ. Руководство ГЕД до 2016 г. сохранили представители России — Косачёв, а затем Пушков. Кандидатом на пост Председателя ПАСЕ от ГЕД на 2010-2012 гг. стал представитель Турции М. Чавушоглу. Так что ни об оценке антироссийского манифеста Линбладта, впервые на официальном уровне продемонстрировавшем ту самую ксенофобно-политическую русофобию, которая сегодня в Европе доминирует и стала «мейнстримом», ни о жёстком отстаивании МИД РФ российского кандидата в условиях, когда для этого было подходящее время и место, и все обстоятельства тому благоприятствовали, нечего и говорить. Российские чиновники «скомпромиссничали», то ли решив лишний раз не напрягать ситуацию, то ли посчитав, что отыграют своё потом. Через 15 лет выясняется, что отыграть ничего не удалось. Что потеряно, то потеряно, что они не смогли использовать, то уже использовать и не смогут. И Россия не сможет. Так что, пеняя европейцам за их нынешний сволочизм, не забыть бы, что мы сами предоставили им такую возможность. Это мы их приучили к тому, что с нашей страной можно поступать как угодно — всё стерпит. Так что нечего пенять на европейское зеркало, коли своя рожа более чем крива.