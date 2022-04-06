Звенья одной цепи…

Переименование картины «Русские танцовщицы» Дега в «Украинских танцовщиц», которым отметилась Лондонская Национальная галерея на своём сайте — вовсе не кретинизм, а характерная примета времени. Точно так же, как задержание в Финляндии машин с картинами из «Эрмитажа» и «Третьяковской галереи», возвращавшихся с зарубежных выставок домой. И, если уж вести речь о произведениях искусства, ограбление музеев Крыма нидерландским судом, решившим передать скифское золото из их коллекций Киеву, вместо того, чтобы вернуть его туда, где оно лежало со времён, когда никакой отдельной Украины не было не только на политических картах, но и в теории.

Идея, конечно, забавная. Если само понятие «русский» и «Россия» стереть из информационных ресурсов и словарей, может и народ такой исчезнет вместе со своей историей, страной, которую он создал, военными победами и вообще со всем, что с ним связано? А если всё русское переименовать в знак солидарности с Киевом, в украинское, так может быть хотя бы это решит проблему? Причём в том, что она у людей, которые этим озабочены, есть и большая, сомневаться не приходится. Только проблема эта лежит в области не то психологии, не то сразу уж практической психиатрии. Что делать людям, которых начинает животная, зоологическая ненависть душить, как только они видят слово «русский», где бы оно им ни встретилось? Называется фобия. Кто-то боится змей, кто-то мышей, кто-то ведьм, кто-то евреев, а кто-то русских. Бывает.

В принципе — нормальный типичный массовый психоз, исторически характерный для европейцев и американцев, да и не только для них. Сколько в Средневековье людей ровно по такого рода поводам пытали и казнили? Живьём жгли, четвертовали, топили… А что делать, когда от ненависти и ужаса колени трясутся? Ни есть, ни пить, ни дышать невозможно, пока ЭТИ, которых даже называть страшно, да и нельзя их по имени называть, вдруг накличешь, по свету ходят-бродят. И их самих, и память о них извести надо, тогда и вернётся надежда на будущее ко всем тем, кто ими до икоты озабочен. У Гитлера так с евреями было, отчего и случился Холокост. Ну, а теперь за русскими пришли. Ничто доброе, хорошее, красивое или даже просто нейтральное не может больше называться русским. Его непременно переименовывать надо — как минимум.

Отчего из меню ресторанов на Западе гонят русский борщ (который у нас, как это ни смешно, зовут украинским) и русский салат? Да именно оттого, что впал нынешний Запад в средневековое варварство, дикость и суеверное мракобесие. И тут пытаться исправлять это, критиковать или взывать к разуму и совести совершенно бесполезно. Нет там ни разума, ни совести. Одни только животные инстинкты. Что до коллекций, которые нашим музеям отдавать не хотят — по своим Шемякиным судам неправедным, или как ещё, не столь важно, как именно — их отбивать надо. Вооружённым путём отбивать. Спецоперации проводить, укладывая ради возвращения в Россию национальных культурных сокровищ ровно столько народу, который попытается этому помешать, сколько потребуется. Чтоб неповадно было. Не понимают в Европе теперь другого языка. И в Америке не понимают.

Называлось это когда-то дипломатия канонерок. Ну, так она вновь актуальна, только нового типа. Всё остальное — суть чушь, словоблудие и ловля рыбы в мутной воде отечественными чиновниками, которые ни на что, кроме болтологии, воровства и безделья не способны, вне зависимости от статуса, близости к трону и размера личного состояния, накучумленного за 30 последних лет. Их самих прореживать надо теми же методами, что и ВСУ. А то сдадут страну ни за понюх табаку. И так уже от неё за последнюю треть столетия едва половина осталась, а может и вовсе ничего не остаться. И тут ни их, ни союзных им западников жалеть нечего. Они же нас не жалеют? Работает только принцип «кто не спрятался, я не виноват». А то название «Русские танцовщицы» им, гадам, не нравится…