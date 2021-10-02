Чехия предлагает Европе «занять жёсткую позицию» с Газпромом

Что имеет в виду спецпредставитель Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, когда утверждает, что Европе нужно в отношениях с «Газпромом» «занять жёсткую позицию», «навязать свои условия» и «создать России проблемы», понять сложно. Тем более, что когда речь заходит о конфликте Украины и Венгрии по газу, он выступает за право Будапешта определять для себя маршрут газового транзита. Хоть здесь как раз понятно. Венгрия — сосед Чехии, как и она — член Вышеградской группы и член Евросоюза. Было бы странно для Праги выступать против неё ради демонстрации солидарности с Украиной. В конце концов, теоретически поддерживать Киев в противостоянии с Москвой — это одно, а ссориться из-за этого с Будапештом — совсем другое.

Что до вечной темы запредельных текущих цен на газ в Европе, ответственности за это «Газпрома», России и лично Путина, а также прочих материй такого рода, теория заговора, конечно, вещь понятная и с эмоциональной точки зрения объяснимая, но применительно к реальным интересам Европы абсолютно неконструктивная. «Газпром» как раз пошёл по пути минимального сопротивления, не пытаясь объявлять европейцам газовую войну, когда они выдвинули пакет условий, следствием которых стал отказ ряда стран от заключения с ним долгосрочных контрактов. Разовые контракты? Не вопрос. Диверсификация поставщиков? Да, пожалуйста. «Зелёная энергетика»? Вперёд, за орденами! А теперь, что не так?! В том числе у Чехии?

«Зелёная энергетика» не сработала? А причём тут «Газпром»? Газа в Европе не хватает, а сжиженный ни из Соединённых Штатов, ни из Катара не пришёл — в Азии цены выше и его перенаправили туда? То же самое. Абсолютно не российская проблема. Газ из Средней Азии тамошние страны как в Китай поставляли, так и поставляют? Опять претензии не к нам. Не Москва этот маршрут экспорта природного газа организовала и его эксплуатирует. Туркмены, казахи, узбеки и китайцы сами между собой договариваются. Пускай европейцы с ними всеми отношения выясняют и предъявляют им какие угодно претензии. А что по разовым контрактам цены на газ запредельные и фьючерсы в преддверии зимы уже все потолки пробили, так это точно не проблема «Газпрома».

Европейцы хотели именно таких контрактов? Они их получили. Российские газовики долго и упорно уговаривали их, что ничем хорошим такая политика не кончится — так и не уговорили. В итоге начали играть по европейским правилам и получилось то, что получилось. Плохо получилось? Ну, наверное. И что теперь? О каких ещё «проблемах для России» в этой ситуации имеет смысл говорить? Тем более Чехии, страны и без того умудрившейся угодить вместе с США в список недружественных в отношении России стран. Что до того, что Европа — крупнейший рынок газа для России и ей надо использовать это, что в неё очередь из потенциальных поставщиков стоит и всего прочего, насчёт чего пан Вацлав так много наговорил… Ну стоит очередь, так пускай проходят и продают газ. Что-то никого не видно. Честная конкуренция? Она самая. Привет от «Газпрома».