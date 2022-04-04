Егор Крид почувствовал себя бомжом в Арабских Эмиратах

Егор Крид оказался в непростой ситуации в Объединенных Арабских Эмиратах, куда уехал недавно. Артист сообщил, что там он не смог купить себе еды в супермаркете из-за блокировки банковских карт. Певец пожаловался, что на кассе в супермаркете при оплате продуктов возникла проблема — ни одна из его банковских карт не работала. С такой же ситуацией столкнулись и его друзья.

- Ну и потом поняли, что у нас нет наличных и мы не можем ничем платить, — пожаловался на нехватку средств Егор Крид.

Недавно Егор Крид стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом музыкант сообщил в феврале этого года в своем блоге, опубликовав паспорт с видом на жительство ОАЭ. Кроме того, Крид разместил пару снимков, на которых он позирует в традиционной арабской одежде – белой кандуре.