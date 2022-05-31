Нюша пожаловалась

Певица Нюша рассказала о начавшейся черной полосе в своей жизни: в течение одного дня у нее случилось сразу несколько серьезных проблем.

— У меня, если честно, нет сил, — посетовала певица в соцсетях. — Затопило гардеробную: соседи сверху затопили, там была большая лужа. У малышки поднялась температура, и мы поехали к доктору. Несколько раз вставали. В общем, что-то такое сегодня происходит.

Напомим, что в марте 2022 года Нюша объявила о переезде со своей семьей в Дубай. Певица пояснила, что смена места жительства связана с профессиональной деятельностью ее супруга — бизнесмена Игоря Сивова. Позднее стало известно, что Нюша с семьей перебралась в Израиль, где начала осваивать актерское мастерство.