Анна Семенович стала послом фигурного катания Кировской области

Певица и Мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках в танцах на льду Анна Семенович приняла предложение Министерства спорта и молодёжной политики Кировской области стать лицом популярного вида спорта в регионе. Как титулованная спортсменка, отдавшая льду большую часть жизни, и неоднократно приносившая России призовые места на мировых соревнованиях, Анна прекрасно понимает важность поддержки и популяризации фигурного катания среди нового поколения спортсменов и возможных будущих чемпионов.

Своим личным примером она доказала, что любимый в России вид спорта воспитывает в личности бодрость и смелость духа, закаляет характер и внутреннюю дисциплину, которые помогают достигать успеха даже после завершения профессиональной карьеры. В свое время из-за травмы колена Анна Семенович была вынуждена уйти из большого спорта. Но спортивный характер и целеустремленность позволили ей построить успешную карьеру на сцене, телевидении и в кино. Благодаря спортивной закалке на льду, она освоила новую профессию и реализовала свою мечту быть певицей. Спустя время успешно вернулась как профессиональная фигуристка на большой лед и принимала участие в шести сезонах проекта «Ледниковый период». Сегодня Анна Семенович — успешная артистка, телеведущая, актриса, которая всегда остается на гребне волны, личным примером вдохновляет и мотивирует людей разных возрастов, в том числе и молодое поколение.

«Я абсолютно уверена, что даже если вы не достигли в спорте самых больших высот, не стали Олимпийским чемпионом, вы все равно приобретаете бесценный жизненный опыт, закаляете характер, строите прочный фундамент для своего будущего. На основе которого можно построить успешную карьеру в любой сфере жизни, даже не связанной с спортом. Я не побоялась пойти за своей мечтой и стала известной певицей только благодаря чертам характера, которые во мне развило фигурное катание. И именно эту идею я хочу пропагандировать среди молодых фигуристов Кировской области в качестве после катания на льду в регионе. Надеюсь, что совместно с Правительством области мы сможем создать полноценную тренировочную и соревновательную систему фигурного катания в Кировской области» — рассказала Анна Семенович.

В качестве посла фигурного катания Кировской области и почетного гостя, в минувшие выходные Анна Семенович приняла участие в большом представление для взрослых и детей «Звездный лед». В ледовом дворце «Олимп-Арена» в Кирово-Чепецке выступили российские звезды фигурного катания. Свою концертную программу на коньках представила и Анна Семенович. Организаторы события убеждены, что шоу «Звездный лед» вызовет большой интерес как у спортсменов, так и у любителей, а, главное, станет хорошим стимулом для занятия фигурным катанием тех, кто любит движение и спорт.

«Можно сказать, что состоялось мое возвращение на большой лед. Я стала официальным абассадором фигурного катания Кировской области, а также лицом и куратором спортивной школы «Дымка», которая воспитывает сегодняшних будущих чемпионов.. В ледовом дворце «Олимп-Арена” известные российские фигуристы представили под мои песни яркую показательную программу. Я тоже встала на коньки и приняла участие в празднике и как певица, и как профессиональная фигуристка. Счастлива, что шоу состоялось при полном аншлаге, я пообщалась с юными фигуристами, провела автограф-сессию. Хочу сказать слова искренней благодарности за приглашение и оказанное доверие стать послом фигурного катания руководству региона.. С большой радостью принимаю на себя обязанности по курированию фигурного катания в Кировской области, надеюсь что смогу привлечь еще большее внимание жителей к занятиям любимым видом спорта» — рассказала Анна Семенович.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ, фото автора.