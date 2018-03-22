Егор Крид разбросал деньги по Лос-Анджелесу

2015, Black Star Inc. Юное дарование Егор Крид в 2014 году выпустил сингл «Самая-самая», который так с тех пор и фигурирует в чартах, плейлистах и поп-сборниках. Помимо навязчивого припева, хит поражал неожиданным месседжем: Крид решил признаться в том, [Читать...]

Егор Крид даст бесплатный концерт в московском метрополитене 9 февраля 2016 года. Он выступит в движущемся вагоне метро. Сразу 12 альбомов Дэвида Боуи попали в альбомный чарт Великобритании. Такого в хит-параде не случалось с 1977 года, когда умер [Читать...]