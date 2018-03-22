{ 22 марта 2018 }

Егор Крид разбросал деньги по Лос-Анджелесу

Рубрики: [Музыка]  
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Егор Крид

Егор Крид опубликовал новый клип, который по совместительству является видеоприглашением на концерт рэпера в Ледовом дворце ВТБ 7 апреля 2018 года. Ролик под названием «Семья сказала» был снят на улицах Лос-Анджелеса и во время одного из выступлений Крида в клубе, где толпа поёт вместе с ним строчку «Нет, мне не надо больше денег». В других кадрах артист катается в шикарной машине, разбрасывает деньги и рассказывает о своих успехах и достижениях.

Редакция предупреждает: ролик содержит ненормативную лексику.

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