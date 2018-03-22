Егор Крид разбросал деньги по Лос-Анджелесу

Егор Крид опубликовал новый клип, который по совместительству является видеоприглашением на концерт рэпера в Ледовом дворце ВТБ 7 апреля 2018 года. Ролик под названием «Семья сказала» был снят на улицах Лос-Анджелеса и во время одного из выступлений Крида в клубе, где толпа поёт вместе с ним строчку «Нет, мне не надо больше денег». В других кадрах артист катается в шикарной машине, разбрасывает деньги и рассказывает о своих успехах и достижениях.
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