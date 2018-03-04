{ 4 марта 2018 }

Крид

Рубрики: [Фейсбук]  

Если я ошибаюсь, то, в отличие от догадайтесь Кого, мне абсолютно не впадлу свою ошибку признать.
Только лишь поэтому мне никогда уж не стать догадайтесь Кем, а кто я есть – даже самому догадываться противно.
Но вот в чем, собственно, «суть дела-вопрос», как говаривал знакомый видный партийный и государственный деятель в одной из солнечных республик гостеприимного Кавказа.
Глядя давеча на телеканале ДОЖДЬ программу БРЕМЯ СОБЫТИЙ, вместе с ведущими я с удовольствием взоржал, услышав и узрев в сюжете о лужниковском митинге, как Егор Крид, предваряя появление догадайтесь Кого, звукоизвлек текст песнюка со словами «Сейчас придет холостяк..».
Не написать статус об этом было выше моих сил!
И когда в комментах появилось замечание Андрея Колесникова, будто Крид на митинге эту песню не пел и вообще в ней нет таких слов – я усмехнулся: с хрена ли Андрею знать текст песен Крида? Не иначе он имел отношение к сценарию митинга и понял, что с Кридом реально лоханулись?
Далее мы с Колесниковым перешли в партер, то бишь – в личку.
И я был жестоко ткнут носом в лажу канала ДОЖДЬ, подклеившего ко вчерашнему митингу выступление Крида на каком-то другом мероприятии.
Так как Андрей на митинге был, а я лишь зырил по телеку, плюс приведенные Колесниковым визуальные несоответствия места и действия – я свой статус тут же снес.
И приношу свои извинения за фактологическую неточность, хотя виновен в ней не вполне.
Телеканалу ДОЖДЬ если не «фу», то «ай-яй-яй».
Или все же «фу».
Андрею Колесникову – благодарность за бдительность и позволение сослаться на него при написании всего вышесказанного.
Но Крид все равно – никакушка
Целую всех!

Аркадий Кайданов


Похожие посты:


  1. Егор Крид – «Холостяк» **

    2. Егор Крид – «Холостяк» **

    2015, Black Star Inc. Юное дарование Егор Крид в 2014 году выпустил сингл «Самая-самая», который так с тех пор и фигурирует в чартах, плейлистах и поп-сборниках. Помимо навязчивого припева, хит поражал неожиданным месседжем: Крид решил признаться в том, [Читать...]


  2. «Крид: наследие Рокки»: Седьмая жизнь Рокки Бальбоа

    3. «Крид: наследие Рокки»: Седьмая жизнь Рокки Бальбоа

    Через сорок лет со дня рождения корифея кровавого спорта – «Рокки», которого олицетворяет великолепный Сильвестр Сталлоне, этой зимой на экранах появилась седьмая глава («Крид: наследие Рокки»)  боевика. После выхода комедийной «Нелепой шестерки» Фрэнка Корачи, и уже успевшего стать [Читать...]


  3. Егор Крид даст бесплатный…

    4. Егор Крид даст бесплатный…

    Егор Крид даст бесплатный концерт в московском метрополитене 9 февраля 2016 года. Он выступит в движущемся вагоне метро. Сразу 12 альбомов Дэвида Боуи попали в альбомный чарт Великобритании. Такого в хит-параде не случалось с 1977 года, когда умер [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««