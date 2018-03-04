Если я ошибаюсь, то, в отличие от догадайтесь Кого, мне абсолютно не впадлу свою ошибку признать.
Только лишь поэтому мне никогда уж не стать догадайтесь Кем, а кто я есть – даже самому догадываться противно.
Но вот в чем, собственно, «суть дела-вопрос», как говаривал знакомый видный партийный и государственный деятель в одной из солнечных республик гостеприимного Кавказа.
Глядя давеча на телеканале ДОЖДЬ программу БРЕМЯ СОБЫТИЙ, вместе с ведущими я с удовольствием взоржал, услышав и узрев в сюжете о лужниковском митинге, как Егор Крид, предваряя появление догадайтесь Кого, звукоизвлек текст песнюка со словами «Сейчас придет холостяк..».
Не написать статус об этом было выше моих сил!
И когда в комментах появилось замечание Андрея Колесникова, будто Крид на митинге эту песню не пел и вообще в ней нет таких слов – я усмехнулся: с хрена ли Андрею знать текст песен Крида? Не иначе он имел отношение к сценарию митинга и понял, что с Кридом реально лоханулись?
Далее мы с Колесниковым перешли в партер, то бишь – в личку.
И я был жестоко ткнут носом в лажу канала ДОЖДЬ, подклеившего ко вчерашнему митингу выступление Крида на каком-то другом мероприятии.
Так как Андрей на митинге был, а я лишь зырил по телеку, плюс приведенные Колесниковым визуальные несоответствия места и действия – я свой статус тут же снес.
И приношу свои извинения за фактологическую неточность, хотя виновен в ней не вполне.
Телеканалу ДОЖДЬ если не «фу», то «ай-яй-яй».
Или все же «фу».
Андрею Колесникову – благодарность за бдительность и позволение сослаться на него при написании всего вышесказанного.
Но Крид все равно – никакушка
Целую всех!
Крид
Если я ошибаюсь, то, в отличие от догадайтесь Кого, мне абсолютно не впадлу свою ошибку признать.
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