Если я ошибаюсь, то, в отличие от догадайтесь Кого, мне абсолютно не впадлу свою ошибку признать.

Только лишь поэтому мне никогда уж не стать догадайтесь Кем, а кто я есть – даже самому догадываться противно.

Но вот в чем, собственно, «суть дела-вопрос», как говаривал знакомый видный партийный и государственный деятель в одной из солнечных республик гостеприимного Кавказа.

Глядя давеча на телеканале ДОЖДЬ программу БРЕМЯ СОБЫТИЙ, вместе с ведущими я с удовольствием взоржал, услышав и узрев в сюжете о лужниковском митинге, как Егор Крид, предваряя появление догадайтесь Кого, звукоизвлек текст песнюка со словами «Сейчас придет холостяк..».

Не написать статус об этом было выше моих сил!

И когда в комментах появилось замечание Андрея Колесникова, будто Крид на митинге эту песню не пел и вообще в ней нет таких слов – я усмехнулся: с хрена ли Андрею знать текст песен Крида? Не иначе он имел отношение к сценарию митинга и понял, что с Кридом реально лоханулись?

Далее мы с Колесниковым перешли в партер, то бишь – в личку.

И я был жестоко ткнут носом в лажу канала ДОЖДЬ, подклеившего ко вчерашнему митингу выступление Крида на каком-то другом мероприятии.

Так как Андрей на митинге был, а я лишь зырил по телеку, плюс приведенные Колесниковым визуальные несоответствия места и действия – я свой статус тут же снес.

И приношу свои извинения за фактологическую неточность, хотя виновен в ней не вполне.

Телеканалу ДОЖДЬ если не «фу», то «ай-яй-яй».

Или все же «фу».

Андрею Колесникову – благодарность за бдительность и позволение сослаться на него при написании всего вышесказанного.

Но Крид все равно – никакушка

Целую всех!