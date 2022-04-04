{ 4 апреля 2022 }

Польши заявила о размещении на своей территории американского ядерного оружия

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Когда Ярослав Качиньский, единственный из оставшихся в этом бренном мире в живых братьев-близнецов, знаменитых своей экстравагантностью и политическим экстремизмом, говорит о размещении на территории Польши американского ядерного оружия и создании там командного центра НАТО, наподобие существующего в Нидерландах (ну, и по мелочи: «миротворцы» Североатлантического альянса на Украине, предоставление Зеленскому всех типов запрашиваемых им вооружений и военной техники в объёмах, о которых тот говорит, и прочее, в том же духе), он превосходно отдаёт себе отчёт, чем это чревато и для Польши, и для Европы, и для американцев, как таковых. Просто ему на это наплевать. Человек такой. Точнее, такой типаж человека.

Боевые безумцы известны миру больше по скандинавской мифологии. Берсерк из тамошних саг — персонаж известный. Его хоть на куски руби, он боли не чувствует и в адекватное состояние прийти не может. Его только когда на запчасти разберут самым прямым, жёстким и непосредственным образом, он тогда сражаться перестанет. А так, пока кто-то живой рядом есть, не остановится. Свои, чужие — ему всё равно. Сумасшедший, он сумасшедший и есть. Тем более с топором, дубиной или ещё каким смертоубийственным инструментом. Хотя бы и с атомной бомбой, которой стремится располагать нынешний польский вице-премьер, маленький, 72-летний и агрессивный до абсолютной потери чувства реальности. Впрочем — это у него семейное.

Братец его, покойный президент Лех Качиньский, таким же был. В результате и сам погиб, и всё руководство своей страны на тот свет отправил в результате нелепой и трагической авиакатастрофы под Смоленском, ставшей следствием его глупейшего каприза, нетерпеливости и желания подчинять себе всех окружающих, запуганных им до того, что никто из них не смел возразить ни единому его приказу, даже самому нелепому. Ну, и… Оставшийся в живых Качиньский, явно ничем от своего братца в лучшую сторону не отличающийся, готов погубить в будущей войне, которую с идиотской настойчивостью провоцирует, ВСЮ Польшу. Может, ещё и погубит. Зачем? А кто его знает. Амбиции у них такие, у Качиньских. Бывает и такое в истории…

Евгений Сатановский


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