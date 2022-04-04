Литва сообщила, что отказалась от российского газа

Литва радостно сообщила, что наконец-то полностью отказалась от поставок российского газа и, в качестве некоторого дополнительного аргумента в “давлении на Россию”, арестовала квартиру Артёма Шейнина в Паланге, которой он владел вместе с женой. Страшны в гневе потомки Миндовга, Тройната и Гедимина! Строги нравом, крепки выей и упорны делами и помыслами, хотя малость туповаты и сильно заторможены, по крайней мере по сравнению с предками. Согласно классическому библейскому стилю, как приложат рукою сильной и мышцей простёртою, так уж приложат – мало не покажется. Только Г-дь народ свой избранный, евреев, выводил из рабства египетского, а литовское правительство свой из русского газового плена выручает. Так что теперь осталось Литве всего-то 40 лет пробродить по своему прибалтийскому Синаю, а после можно и Землю Обетованную пойти отвоёвывать – если, конечно, на тот момент ещё будет, кому.

Вымирает Литва с прогрессирующей скоростью. Безлюдеет на глазах. Что, впрочем, характерно и для сопредельных Латвии с Эстонией, земли которых ровнёхонько 300 лет назад откупил Пётр I у шведов на вечные времена за большие деньги, предварительно намылив тем шведам холку. Да кто про это в нынешнем Евросоюзе вспоминать будет? Что было в 1722 году, то осталось в 1722 году. Чего про это в 2022-м прогрессивным европейцам вспоминать? Вечные времена, не вечные… Когда и если что-то тем европейцам выгодно, так они насчёт неотъемлемой святости международного права такие турусы на колёсах разведут – заслушаешься. А если нет – ищи-свищи то право. Перечеркнут любой договор и любое соглашение, даже глазом не моргнут. Шейнин же на той литовщине квартиру не забесплатно получил? Паланга, взморье, дюны песчаные… Но не везёт евреям в Литве. Как есть не везёт.

Им там, впрочем, особенно не сейчас, а в войну не повезло. Вильнюс как звали? Иерушалаим де Лите… Виленский Гаон там жил – знаменитый мудрец, главный оппонент хасидов, и много кто ещё. Только от них в той Литве мало что осталось. Кровью их и их детей пропитана её земля. Кости и пепел от них остались. Точно также, как в Польше и на большей части Украины. Хотя, если говорить именно о Литве, с местными поляками аборигены обошлись не лучше. Не подскажет нынешняя литовская власть: куда это её поляки делись? Их же там много жило, в Вильнюсе они и евреи вообще подавляющее большинство населения до войны составляли… Впрочем, к чему вопросы задавать, и так всё понятно. Страшное это дело, звериный провинциальный национализм в действии. Ну, а что до российского газа, зачем он в самом деле нынешней Литве? Промышленность свою она извела, народ тихо вымирает или уезжает. Кончается эта страна. Нет у неё будущего.