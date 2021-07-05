Какой будет энергетика Польши?

Казалось бы, нам-то до неё какое дело? Какой будет, такой и будет. Осколки СЭВ в отношении Польши сохранились разве что в поставках из России природного газа, которые, несмотря на истерический, последовательно антироссийский курс Варшавы, занимает около половины её газового рынка. Что особенно примечательно, после всех восторгов, по-поводу того, что как только терминал СПГ в Свиноусцье начнёт принимать американский сжиженный газ, тут-то энергетическая зависимость Польши от России и обнулится. Ну, терминал этот построили, денег туда вбито немеряно, но на этом счастье и закончилось. Принял он пока из Америки газа всего ничего — ничтожную долю от запланированных объёмов. Дорого оказалось. Дико дорого.

Когда планировали и строили, на бумаге всё получалось. Когда построили и попытались запустить в эксплуатацию выяснилось, что не учли ни стоимости транспортировки, ни расходов на эксплуатацию… В общем, ничего не учли. Как всегда и бывает с проектами, в которых политика подменяет экономику. Так что, с американским «газом свободы» не то, чтобы полный облом, технологически его Польша принимать может, но зачем он ей за такие деньги? А она не только на внутренний рынок газ поставляет, но и в Словакию экспортирует. С чего бы словакам оплачивать польские ошибки? За них и собственное население Польши платить не готово. Но это газ. С которым у поляков была ещё и надежда на Норвегию, однако датчане пока строительство оттуда газопровода в Польшу затормозили.

Экология, понимаешь, оказалась для них важнее. Мелкие датские млекопитающие, интересы которых изначально не учли (кто помнит: летучие мыши, сони и лесные мышовки — знал бы кто, что это за зверьки-терминаторы), на весах европейской солидарности перевесили Польшу. Всю, как есть, со всем её населением и капризно-скандальным начальством. Что с этим поделать! Поэтому до сих пор в энергобалансе Польши непропорционально большую долю, по сравнению со всей прочей Европой занимает уголь. Очень неэкологично, соседи по Евросоюзу от этого буквально звереют, но деваться некуда. При этом, угля в Польше осталось не так уж много. Можно, конечно, его закупать, но опять придётся в России — больше не у кого, а это уже совсем неприлично получится.

Ладно. Проехали. При этом хвалёная зелёная энергетика способна обеспечивать не более 5% польского энергобаланса, хоть тресни. Так что, при всех похвалах в адрес ветряных и солнечных электростанций… Что до гидроэнергетики, великими реками, типа тех, что есть в той же России или Китае, природа Польшу не обеспечила. Их там нет. Так что, водяных мельниц можно построить сколько угодно, а приличную гидроэлектростанцию — увы. Так, по-мелочи… Отчего польское начальство обсуждает всерьёз проект АЭС. Не с «Росатомом», конечно, а с американцами, которые много чего по этой части обещали. Проект старый, ещё советский, в 80-е было начали, но потом Чернобыль случился, а там и СССР распался, и СЭВ приказал долго жить… Ну, поглядим, как «Вестингауз» сработает.

Не исключено, что всё получится так же, как с газом. Это вообще стало характерной приметой для стран Восточной Европы и постсоветских республик, которые переориентировались на Евросоюз и Соединённые Штаты. Приход к власти показательно антироссийских правительств (долго ли, умеючи?). Много шума и треска, насчёт демократии и свободы. Разрыв или минимизация отношений с Москвой. Развал промышленности, энергобаланс трясёт, депопуляция. Дорогие и коррупционные западные проекты, из которых не получается ничего путного. При этом политики процветают, а все проблемы тащит на себе население. Ну, оно же за этих политиков голосовало. К кому претензии? Впрочем, да — опять к нам. Колесо Сансары, какое-то…