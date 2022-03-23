Разговор британского министра обороны с пранкерами Вованом и Лексусом

Из разговора британского министра обороны с российскими пранкерами Вованом и Лексусом выяснилось во-первых, что он лично полагает вполне здравой идею получения Украиной ядерного оружия (надо бы только с премьером их согласовать, а так — чего же Великобритании, как ядерной державе, Украине с его получением и освоением не помочь) и во-вторых, что почти весь свой запас противотанковых ракет Британия отправила на Украину: против русских танков. Так что воевать ей, если что-нибудь произойдёт на её собственной территории, особо нечем. К примеру, высадят русские олигархи на территорию Соединённого королевства танковый десант, свои яхты, самолёты, дома и деньги, замороженные в банках, обратно отбивать, а встречать-то его нечем. Разве что, фиалками… Британская публика от таких перспектив пришла в бешеный экстаз.

На континенте не лучше. В Германии скандал вокруг заявлений главы местного МИДа, поскольку у немецких журналистов складывается такое впечатление, что она подталкивает ФРГ к войне с Россией. И они абсолютно правы. Складывается. Причём в России в первую очередь. А поскольку это будет далеко не первая за последние 100 лет русско-германская война и даже не вторая, а уже третья, у нас это мало кого пугает, но бешенство в народе вызывает изрядное. Что называется, такое плещет на старые дрожжи… И если так дело дальше на Украине пойдёт и туда побольше немецких неонацистов отправится, «по русским пострелять», дело вряд ли кончится добром. Как минимум, Рейхстаг в этот раз не уцелеет ни в каком виде. Да и насчёт единой Германии большие вопросы. Сколько было, до Бисмарка, германских княжеств? Хорошие же были времена. Спокойные. И для немцев, и для Европы…

Во Франции Макрон, который волею судеб чувствует себя после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, самым опытным и авторитетным политиком Европы, объявил о введении «продуктовых чеков» по образу и подобию американских «фуд-стемпов», которые должны помочь небогатым французам пережить повышение цен на продукты. В аграрной Франции, помешанной на своём сельском хозяйстве и гастрономии! Новость более, чем тревожная. Правда, французские «добровольцы», которых тренировали под Бордо для поездки на Украину, где они собирались участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и местных нацистов, узнав побольше о том, как там идут бои, впали в большое сомнение насчёт того, стоит ли им вообще туда ехать. И ведь зря! Наполеон с Россией воевал и Москву брал, Наполеон III воевал — в Крыму, у Гитлера французов было полно, в том числе на Восточном фронте. Ну, перебьют их всех, так чего менжеваться? Зато приключение!

В общем, всё как всегда. Похоже, что наконец-то наступает давно обещанный конец Европы. Экономика загибается, большая европейская война на носу… Кстати: кто не в курсе, ВСУ — пятая армия Европы и сражается она куда упорнее, чем западные европейцы, привыкшие к подавляющему техническому превосходству над противником, что им, впрочем, ни в Ираке, ни в Афганистане в конечном счёте не помогло. Зато Зеленский с успехом гастролирует по парламентам, успевая всех оскорбить, всех поучить уму-разуму и со всеми напрячь отношения. Даже с японцами, которым он ни к селу, ни к городу про Пирл-Харбор напомнил. Впрочем, по сравнению с тем, что этот тяжёлый идиот в Израиле наговорил, где сравнил спецоперацию России на Украине с Холокостом (?!) и выразил надежду, что евреи сейчас «так же отнесутся к украинцам, как те к евреям 80 лет назад» (?!!). Впрочем, израильтяне, вспомнив погромы, Бабий Яр, гетто и концлагеря с их печами и газовыми камерами, где украинские охранники и каратели из зондеркоманд зверствовали, сдержанно ответили, что они для этого слишком гуманный народ. Печально это всё. Очень печально. Только деваться некуда.