{ 17 сентября 2021 }

В Казани завершилась выставка живописи и работ по дереву министра обороны Сергея Шойгу

Рубрики: [Telegram]  [Выставки]  

Многие из почти 7000 ее посетителей испытали удивление, близкое к культурному шоку. Ведь одно дело — командовать армиями, и совсем другое — скурпулезно прорисовывать макушки елей на холсте или выдалбливать богатырскую чашу из корневища. Некоторые учатся на это годами.

Что же за человек такой Шойгу?

Открутим пленку немного назад. В 1991 году Сергей Шойгу возглавил Госкомитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям, преобразованный впоследствии в МЧС. 11 лет спасал человеческие жизни. Пропускал все это через сердце. Размышлял, что где-то мог принять другое решение. Где-то мог действовать быстрее. Давайте сделаем допущение, что искусство стало для перфекциониста Шойгу возможностью перезагрузиться, очистить сознание, набраться энергии? Основная тема его творчества — природа Тувинского края, где он родился, рос, познавал мир. Искусство позволяет ему черпать силы у родной земли.

Выставка в Казани называлась «Творчество ради жизни». Часть из экспонировавшихся тут работ будет выставлена на аукцион, а деньги отправятся больным детям. Это не первое подобное начинание Сергея Шойгу. Весной Благотворительный Фонд Хабенского провел аукцион его произведений, и 40 вырученных миллионов рублей направил на лечение тяжело больных детей.

С 2012 года Шойгу — министр обороны России. 20 лет его работа — спасать и защищать. Быть Главным защитником. Это непростая задача. Давайте посмотрим на Сергея Шойгу через призму его творчества. Посмотрим на него по-другому и увидим его настоящего.

НЕВМИНКУЛЬТ


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