Что произойдёт после того, как польские войска войдут в Украину

События на Украине и вокруг неё разворачиваются своим чередом. Зеленский обвинил венгров в намерении под шумок прибрать к рукам Закарпатье, сохранив отношения с Россией, в том числе в сфере энергетики: сотрудничества по АЭС и поставкам природного газа. Очень перспективной может оказаться инициатива русинов, насчёт их автономии по аналогии с республиками Донбасса. Карпатская Русь — пока что проект теоретический, но вполне может и состояться. В Европе, да и не только там, границы нынче запросто меняются и зоны влияния дрейфуют вместе с ними. Ну и, насколько можно судить, у поляков вот-вот гайки сорвёт. Дипломатов наших они высылают, над посольством дым — и вряд ли это выборы Папы Римского конклавом кардиналов. Так что, скорее всего, нас ждёт если и не полный разрыв дипломатических отношений с Варшавой, то их замораживание надолго.

Интересно, что произойдёт после того, как польские войска войдут на территорию Украины, возвращать себе открыженные от Российской империи после революции в ходе Гражданской войны польские восточные регионы, которые в отечественной историографии известны исключительно как Западная Украина. Львов там, Волынь… Будут ли ВСУ и укронацисты против поляков воевать, с учётом того, какую роль украинцы сыграли в истории Польши, от Хмельнитчины и Переяславской Рады до Волынской резни? Зеленский-то, наверное, против прихода поляков не будет: во-первых он с Дудой приятельствует и они на почве общих симпатий к Петлюре и Пилсудскому и общей же неприязни к Москве в своё время сошлись, а во-вторых, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть краешком каким, но регионы Украины, которые поляки могут присоединить, всё-таки тогда автоматически окажутся и в НАТО, и в Евросоюзе. Ну, тоже хлеб.

Понятно по крайней мере, чего ради наши войска на Украине действуют столь малыми силами и так неторопливо. Если впереди встреча лоб в лоб с польской армией, которая в данном случае будет представлять не блок НАТО, как таковой, а сама себя, что вполне легитимно и не предполагает (хотя и не исключает) участия в войне других стран, входящих в Североатлантический альянс, тогда основные силы российским военным надо беречь для настоящего дела. С пятой армией Европы — украинской, они явно справляются, посмотрим, что скажет при встрече с ними четвёртая, польская. Впрочем, украинцев как таковых поляки, несмотря на реверансы в адрес Зеленского, презирают и ненавидят, а уж какие они эмоции к бандеровцам испытывают — отдельная тема. Не пришлось бы тем потом к нам перебегать и срочно в плен сдаваться, чтобы хотя бы жизни свои сохранить?