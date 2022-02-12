Разговор Лаврова с британской тётенькой

Разговор Сергея Лаврова с британской тётенькой, которая там числится министром иностранных дел — это даже не беседа немого с глухим, как он ярко выразился. Это было общение человека разумного с австралопитеком. Да что там! С археоптериксом. Или с ихтиозавром. То ли с побега первобытного хвоща слетело сие чудо в чешуе и перьях, то ли из глубин морских вынырнуло, всё в пене и слизи водорослевой, глянуло на министра российского мутным полупомешанным взором и обратно скрылось — то ли в облаках, то ли в пучине вод бурлящих. И слава Б-гу! Аж на душе полегчало. Оно, конечно, чисто британское дело, кого там на какие посты назначают, но чтоб до такой степени на всю голову долбанутую дуру в министры иностранных дел продвинуть — совсем с глузда надо съехать. И это страна Дизраэли, Гладстона, Черчилля и Тэтчер!

Бедная, бедная их королева. И бедный, бедный её сын, принц Чарльз! Он и так человек в возрасте, и с немалыми семейными проблемами, а тут ещё с таким чучелом гороховым в качестве главы МИДа дело иметь… Впрочем, им обоим, скорее всего, приходится иметь дело с другим чучелом — соломенным, на Страшилу, снятого с кола, вкопанного посередине пшеничного поля похожим, которое тамошний премьер, Борис Джонсон. Тоже мало удовольствия. Зато огромное удовольствие получили все те, кто в России следил за визитом чуда британской внешней политики со статусом целого, этой самой политики, министра. Особенно когда она гордо отвергла саму возможность признания Великобританией суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями, явно перепутав их с Донецком и Луганском.

Нет, ну понятно, что в школе она училась плохо, с географией там вообще капец был и на карту она в последний раз глядела, когда в третьем классе найти на ней собственную страну не смогла, за что получила «неуд» и, судя по всему, глубокую психическую травму, с которой до сих пор справиться не может. И с точки зрения интересов России — это хорошо. Раз уж англичане теперь решили побыть нашим врагом, пускай у них министры потупее подбираются. Дур, конечно, е-ать — только х-й тупить, но с этой точки зрения у нас главу британского МИДа никто не рассматривает. Что мы, зоофилы, что ли?! Однако, хоть какие-нибудь справки её аппарат насчёт России и Украины мог подготовить?! Нельзя же так своего министра подставлять! Ей ведь этот идиотский ответ, насчёт непризнания Британией суверенитета России над Воронежом и Ростовом, у нас до конца истории вспоминать будут. И стране её будут, причём заслуженно. Нашла себе «Кемску волость»!

Впрочем, посол Соединённого Королевства в Москве в курсе того, что Ростов и Воронеж — это Россия и, не исключено, знает даже, что Архангельск, Владивосток и Анадырь — тоже Россия. А насчёт Севастополя, Симферополя, Ялты и Керчи англичан никто не спрашивает и спрашивать не будет. Они, конечно, могут считать, что это Украина или даже Турция — не вопрос. Но с гораздо большим успехом могут полагать частью Великобритании Бостон, Филадельфию или Балтимор. Хотя, может они и на самом деле так думают? Кто их знает… Странные они люди, эти островитяне! И, главное, лезут на Украину и лезут. Оружие везут, военных шлют. Много их военных в Крыму с позапрошлого века закопано, так ведь явно хотят приумножить их число — теперь на Донбассе… Наверное, всё-таки стоит им в этом активно поспособствовать!