Об айтишниках, которые не согласны

У меня нет большого круга знакомых айтишников. Те, что есть — остались на местах. У них работы много — сайты надо делать, сервера поддерживать.

Есть сосед — айтишник. Он в нашем доме двушку снимает — с камином. За 60 тысяч. такой неразговорчивый тридцатилетний парнишка. работает в Яндексе. В конце февраля сорвался в Турцию. Дескать, все.. сказали, обещали.

Хозяин квартиры был несколько озадачен. Там его еще и стационарный комп стоит — хранить что ли? или как оплату взять за февраль?

Выставил опять квартиру в аренду. Жилец позвонил неделю назад, дескать, не сдавайте — возвращаюсь.. А тут новые квартиросъемщики появились. Хозяин в растерянности — что делать-то?

Я поинтересовался — а что ему там не понравилось? Не говорит?

Тот только головой качает, дескать, туманно как-то объяснил, что и с жильем кинули, и с деньгами. Возвращается. Как билет достанет.

Я ничего советовать — не стал. Вроде несколько лет жил — никому беспокойства не причинял. Человек мира, наверно.. не показалось ему в Турции. Посмотрим, что дальше будет..